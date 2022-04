Šílená druhá třetina. Bude to boj až do posledního utkání, tvrdí Hrňa

„Pořád nějaká šance na vyrovnání ještě byla, ale kdybychom ve druhé třetině dali nějaký gól, třeba z přesilovky, nebo alespoň sami ho nedostali, bylo by to úplně o něčem jiném,“ uvedl Hrňa.

Přesto, neblesklo vám hlavou, že ve třetím semifinále s Mladou Boleslaví jste v závěru dvoubrankovou ztrátu dohnali a vyhráli 4:3 v prodloužení?

Samozřejmě nás snížení nakoplo, chtěli jsme s tím ještě něco udělat, ale času už fakt bylo strašně málo.

Poučila se Sparta z prvního zápasu, kdy také po dvou třetinách vedla 1:0 a utkání ztratila 1:4?

Začali puky pálit po mantinelech a ono je pak strašně těžké hrát, když si nahodíme puk, bojujeme o něj a oni nám ho zase vyhodí. Hlavně měli dvoubrankový náskok, takže se jim hrálo lépe.

Vsadili sparťané na podobný styl, jaký v play off předvádíte vy, především na důslednou obranu?

Možná ke konci, kdy se s tím jejich beci nepárali. Ale je to hlavně o nás, my musíme zlepšit hru.

Jaký byl druhý finálový zápas?

První třetina byla od nás jakžtakž, druhá šílená, ve třetí jsme se snažili se stavem něco udělat, ale už bylo pozdě.

V čem byla druhá část utkání „šílená“?

Nepamatuju, kdy jsme sehráli tak blbou druhou třetinu. Ještě když máme střídačku u útočného pásma a můžeme prostřídávat. Jenže vůbec jsme se neudrželi na puku a nedostávali se do šancí.

Počítáte do toho i dvě vaše přesilovky, v nichž šli sparťané třikrát do přečíslení?

Samozřejmě. Místo toho, abychom si přesilovkami pomohli, tak soupeř v nich málem rozhodne zápas. Na to se teď musíme zaměřit a zlepšit se.

Finále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha. První gól Třince. Zleva Tomáš Marcinko z Třince, Milan Jurčina ze Sparty, překonaný brankář Július Hudáček ze Sparty a autor gólu Erik Hrňa z Třince

Ve třetí třetině jste ale měli nejméně tři vyložené příležitosti.

To už bylo pozdě. Musíme hrát celý zápas a ne jen posledních deset minut. Proti takovému týmu jako je Sparta je to velice těžké.

Jaké budou nadcházející dva dny do třetího duelu v Praze?

Je to jen o tom hodit dnešní prohru o půlnoci za hlavu. Zítra se možná ještě podíváme na nějaké video, poučíme se z chyb a další zápasy od nás budou úplně jiné.

Do Prahy jedete za stavu 1:1 na zápasy. Je to zklamání?

Nikdo nemohl čekat, že to zase bude 4:0, nebo 4:1. Je to finále a bude to boj až do posledního utkání.