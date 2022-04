ONLINE: Souboj hokejových gigantů. Začíná finále, Třinec hostí Spartu

Série nabízí spoustu příběhů, jeden z těch vůbec nejzajímavějších napíšou trenéři. Václav Varaďa se po finále rozloučí s Třincem a vyrazí za novou výzvou. Ke změně dojde i na střídačce Sparty, kterou opustí Josef Jandač s Miloslavem Hořavou. Kdo se rozloučí ziskem titulu?

Těžko předpovídat, ale souboj dvou týmů s odlišným herním stylem slibuje zajímavou podívanou. Na jedné straně Oceláři, kteří sázejí na precizní defenzivu a dokážou potrestat i nejmenší zaváhání protivníků. Na té druhé Pražané disponující zřejmě nejsilnějším kádrem v extralize.

Celek z hlavního města se ale musí obejít bez jedné z největších hvězd. Nejproduktivnější hráč play off David Tomášek (5+8) si v pátém semifinálovém klání poranil kotník a musel předčasně ukončit sezonu.

„Je to velký zásah. Dařilo se mu, měl fazónu. Bude nám chybět,“ uvedl na pátečním setkání s médii kapitán Michal Řepík, který byl u dosud poslední finálové účasti Sparty v roce 2016. Tehdy ale hájil barvy vítězného Liberce.

Pražané doufají, že se na nich absence jedné z největších hvězd nepodepíše. Stále se mohou opřít o Filipa Chlapíka, Erika Thorella nebo Vladimíra Sobotku.

Na papíře mají navrch, ale bohaté zkušenosti s nejvypjatějšími duely celého ročníku mírně favorizují soupeře, který hraje už čtvrté finále v řadě.

Na jaře 2018 se Oceláři museli spokojit s druhým místem, v letech 2020 a 2021 už nenašli přemožitele. V letošní vyřazovací fázi ještě neprohráli, přes Vítkovice i Mladou Boleslav postoupili nejrychlejším možným způsobem.

Varaďův tým sice na ledě nijak zvlášť nedominoval, ale zvládal klíčové momenty. V osmi zápasech inkasoval jen sedmkrát, brankář Ondřej Kacetl vychytal tři nuly. „Ale jsou dobří i dopředu. Fungují jim zajeté věci, celkově mají silné mužstvo,“ uvedl Jandač.

Také Sparta zvládla předchozí dvě série poměrně jasně, s Libercem i Českými Budějovicemi prohrála shodně jen jednou. Její sílu si uvědomuje i Petr Vrána: „Mají vynikající mančaft, ke konci sezony chytli formu. Bude to těžké. Asi jsme si nemohli přát lepšího soupeře. I díky atmosféře.“

Bilance vzájemných zápasů v základní části hovoří jednoznačně ve prospěch obhájců titulu. Třinec zvládl obě divoké přestřelky v O2 areně (7:4, 8:5), tříbodové zisky si připsal i před domácím publikem (4:2, 4:1).

Sparťané ale této statistice nepřikládají velký význam. „Kdybyste mi to neřekli, tak si na to nevzpomenu. Play off je něco úplně jiného,“ řekl novinářům obránce Tomáš Pavelka.