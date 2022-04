Hokejisté pokračují v Ostravě v přípravě na MS, trenéři vyrazili na finále

Hokejisté se dnes na severní Moravě sešli v 17:00, trénink mají naplánovaný od 18:20 do 20:00, tým však vedli Jiří Horáček a Kalle Kaskinen, kteří jsou oficiálně videokouči.

Hlavní trenér Kari Jalonen, asistent Libor Zábranský i generální manažer Petr Nedvěd totiž dnes vpodvečer zamířili do Třince na první finálový zápas play off extraligy mezi Oceláři a pražskou Spartou. Druhý asistent Martin Erat odcestoval na několik dní do USA za rodinou.

Národní tým bude v Ostravar areně trénovat až do středy, pak se přesune do Spišské Nové Vsi, kde o den později nastoupí proti bronzovému týmu z únorových olympijských her v Pekingu. Hned po utkání reprezentanti odcestují do Trenčína, tam budou v pátek odpoledne trénovat a v sobotu nastoupí proti Slovákům k odvetě.

Zatímco Češi v přípravě na MS odehráli již čtyři zápasy, z nichž tři vyhráli, pro Slováky budou duely s českým výběrem první akcí před druhým vrcholem sezony.