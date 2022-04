Svačina: Obrat byl o trpělivosti, otevřít hru proti Spartě by nebylo ideální

„Bylo to velice těžké. Sparťané byli hodně dobří na puku, s čímž jsme na začátku měli trošku problémy,“ přiznal Svačina po výhře 4:1. „Z toho vyplynuly i naše fauly. Něco jsme si k tomu řekli a naší trpělivou hrou jsme utkání dotáhli k výhře.“

V první třetině měla Sparta tři přesilovky. Proč?

Někdy se to tak seběhne. Přemíra snahy, vysoká hůl, když chceš zvednout soupeři hokejku a on uhne a trefíš ho do pusy. To jsou detaily, které jsou v setině sekundy a jdou těžko ovlivnit. Musíme se ale faulů vyvarovat, ať je jich co nejméně. Jde vidět, že přesilovky mohou a i budou rozhodovat.

Zpočátku to vypadalo, že se nemůžete dostat do tempa. Souhlasíte?

No.... Těžko hodnotit. Byl to úplně jiný soupeř než Vítky nebo Bolka. Byli šikovní na puku a to nám dělalo trošku problémy. I to, že jsme hráli jen čtyři zápasy a po nich měli deset dní volno. Tréninky zápasy nenahradí. Zaplaťpánbůh, že taková byla jen první třetina, i když si nemyslím, že by byla úplně špatná. Byly tam ale fauly a vypadalo to, že je Sparta na koni.

Od poloviny utkání jste byli lepší. Přesto, bylo těžké se prosadit?

Sparta vedla, nemusela se tolik hnát dopředu, což bylo celkem logické. My jsme ale věřili. Pokračovali jsme v naší hře a nic moc jsme neměnili. Jenom jsme si řekli, jaké chyby děláme. A vyplatilo se to. Drželi jsme se plánu a góly pak dali. Ten první krok je pro psychiku hodně důležitý.



Vy jste dal důležitý vyrovnávací gól na 1:1 po přihrávce Martina Marinčina. Hned jste věděl, že budete střílet do pravého horního rohu branky?

Jak jsem si najížděl, tak jsem se s Marim potkal očima už jsem věděl, že o mě ví. Byla to neskutečná nahrávka, ta mi cvakla do hole a v tu chvíli jsem tušil, že se za beka dostanu. Rozhodl jsem se vystřelit nahoru a bylo to správně.

Čemu přičítáte obrat ve třetí třetině?

Hlavně naší trpělivosti. Tomu, že jsme se nezbláznili a nelítali najednou nahoru dolů. Otevřít hru by proti Spartě nebylo úplně ideální. Řekli jsme si, že se nic neděje a hráli jsme pořád to, co umíme, což se vyplatilo stejně jako v těch dvou sériích před tím.



První zápas bývá důležitý. Co vaše výhra znamená pro další vývoj série?

Prohrát ho, tak jsme pod tlakem, abychom ten druhý zvládli. Ale je to jen jedna výhra, nic to neznamená. Zítra je další důležitý zápas a těžká bitva, která zase může sérii ovlivnit a posunout určitým směrem. Může rozhodovat každá blbost. Musíme dobře zregenerovat a znovu se pořádně nachystat.