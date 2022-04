Třinecký Bakoš naskočil až do finále. Z minulosti se žít nedá, říká

Až nyní v sestavě nahradil slovenského krajana Marko Daňa, jenž se zranil v semifinále s Mladou Boleslaví.

Třinec vs. Sparta Online reportáž v úterý od 17 hodin

„Čekal jsem, že to bude velmi rychlé, vždyť je to finálová série,“ komentoval Bakoš návrat do sestavy. „Ale chalani mi hodně pomohli, jak Hreho (Patrik Hrehorčák), tak Miloš Roman. Celkově je atmosféra na naší střídačce skvělá. Každý podporuje druhého.“

Jaké pro něj bylo čekat na příležitost ve vyřazovací části extraligy?

„Těžké,“ odpověděl. „Člověk chce hrát. Zpotil jsem se asi víc nahoře na tribuně než teď při zápase. (směje se) Kluci ale hráli výborně, vždyť obě série s Vítkovicemi i Mladou Boleslaví vyhráli čtyři nula. Takže nebyl důvod něco v sestavě měnit, což jsem respektoval.“

A byť ve čtvrtfinále a semifinále chyběl, je přesvědčený, že je na nynější duely stejně jako další hráči třineckého kádru, kteří čekají na příležitost, dobře nachystaný.

„Všichni jsme poctivě trénovali. A zázemí tady, ta péče, to je naprosto skvělé. I pro ty, co zrovna nehrají,“ upozornil Bakoš, který má možnost vybojovat druhý český titul.

Ten první získal v roce 2016, kdy s Libercem shodou okolností porazili Spartu 4:2 na zápasy. A Bakoš dal v šestém duelu ve 26. minutě prodloužení zlatý gól na 2:1.

„To je historie,“ odmítá, že by se mu vyrojily nějaké vzpomínky. „Teď je tu nová série. Co bylo, je pěkné, ale úspěchy z minulosti ještě nikdo nic nevyhrál. Na to teď nemyslím.“

Oceláři v pondělním prvním finálovém duelu porazili Spartu 4:1, když stav otočili ve třetí třetině. Do tempa se dostávali čtyřicet minut i proto, že hned v první části hry měli tři vyloučené hokejisty a prohrávali 0:1.

„Ale i za nepříznivého stavu jsme si šli to svoje a byli jsme trpěliví,“ uvedl Bakoš. „Ani nás nijak nerozhodila ta vyloučení.“

Na trpělivosti je podle něj vidět zkušenost třineckého mužstva. To se nijak bláznivě nehnalo dopředu, i když dvě třetiny ztrácelo.

„Tým opravdu jde za úspěchem jako jeden muž. Nikdo se nesnaží nějak vyčnívat, všichni dělají svou práci a přesně to nám přineslo obrat ve třetí třetině,“ podotkl Martin Bakoš.

Že by však zanechal pondělní zlom na finálových protivnících následky, nepředpokládá. „Je takové slovenské a asi i české pořekadlo: Akorát tak do půlnoci...“ usmál se Bakoš. „V úterý je nový den, nový zápas, takže z toho prvního vítězství se žít nedá.“