Úspěšný šestý pokus? Hrozná bilance, ulevil si Jandač po výhře nad Třincem

„Možná jsem až moc v hlavách spoléhali na to, že bychom mohli vyhrát 1:0 a přestali jsme být nebezpeční dopředu. Dva z prvních tří gólů padly po chybách, byly dost laciné,“ hodnotil pondělní duel (1:4) trenér Pražanů Josef Jandač.

Za dalších čtyřiadvacet hodin byl podstatně spokojenější: „Znovu jsme dali první gól, i když až ve druhé třetině. Ale oproti pondělku jsme neudělali takové individuální chyby, dali jsme i druhý gól z protiútoku a závěr jsme ubojovali.“

Jak váš výkon ovlivnila pondělní porážka?

Samozřejmě jsme si něco řekli, díval jsem se na to v pondělí znovu až do půlnoci. Na kdyby se nehraje, ale kdybychom to vedení udrželi déle, mohlo to být podobné. Nicméně chyby se udělaly a soupeř je potrestal. Teď jsme si to pohlídali víc.

A Třinec jste poprvé v sezoně porazili, na šestý pokus vám to vyšlo...

No jo, to je hrozná bilance. Zaplaťpánbůh za to, že jsme to uhráli.

Přeházel jste složení jednotlivých útoků, pohromadě zůstala pouze čtvrtá formace, ze sestavy vypadl Doležal. Proč jste sáhl k tolika změnám?

Já bych se k tomu vyjádřil až po sérii. Někdy je to výkonnostní, někdy zdravotní. Nechceme do sestavy, která funguje, zasahovat. Ale někdy musíme.

Do branky jste pak nasadil Júliuse Hudáčka, ačkoli v pondělí čtyřikrát inkasoval a nemuselo to pro něj být lehké. Uvažovali jste i nad změnou v brankovišti?

Bavíme se o tom, ale největší tíhu nese Petr Přikryl (trenér brankářů) a my to respektujeme v úzké komunikaci s brankáři. I v pondělí chytal Hudáček výborně.

Druhou výraznou postavou byl kapitán Michal Řepík, kterému se v play off obecně moc nedařilo, ale ve druhém finále dal gól, na další přihrál. Co říkáte na jeho výkon?

Tihle hráči to musí brát na sebe. Dneska hrál výborně.

Série se přesouvá do Prahy, změní se podle vás herní styl obou celků?

Bude to stejný boj jako tady, akorát se to dostane před jinou atmosféru. Třinec umí hrát venku podobně a my také, jak jsme potvrdili. Prostě si to rozdáme a uvidíme – rozhodnou maličkosti.