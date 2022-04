ONLINE: Třinec - Sparta. Pražané se pokoušejí napravit pondělní kolaps

„Je to škoda, první dvě třetiny nebyly vůbec špatné a my jim pak de facto darujeme čtyři góly. Oni nás extra nepřehráli, darovali jsme jim to. Je to jen naše chyba,“ smutnil sparťanský kapitán Řepík ani ne čtyřiadvacet hodin zpátky.

Pražané po přesném zásahu obránce Maxima Matuškina vedli 1:0. Velkou šanci měl Forman a Chlapík s Horákem zase trefili brankovou konstrukci. Sparta držela hubený náskok až do závěrečného dějství, v němž čtyřikrát inkasovala. Pod obratem Slezanů byl výrazně podepsán střelec branky Matuškin, jenž vyrobil poziční minelu a později chyboval při rozehrávce.

„Byl to vyrovnaný duel, který rozhodly chyby. Ve finále se potkaly dva velmi kvalitní týmy, které vyhrály mnoho utkání a mají kvalitní kádry, ale odehráli jsme teprve první zápas. Nic jsme neztratili,“ citoval klidného Matuškina klubový web.

Ztráta 0:2 na zápasy už by však na titul patnáct let čekající tým z hlavního města mohla vystavit hodně nepříjemnému tlaku.

Třinec opět potvrdil, že vyřazovací boje mu svědčí. Spartu navíc porazil i popáté v sezoně. Trpělivou hrou, vzdor nepříznivému stavu, tlačil na soupeře, který musel být neustále soustředěný a hlídat otevřené prostory.

Vesměs se mu to dařilo až do 45. minuty, kdy Marinčin těžkou, ale perfektně narýsovanou přihrávkou našel Vladimíra Svačinu. Od té chvíle Oceláři strhli zbytek utkání na svou stranu a defenziva Pražanů se rozsypala.

„Pokračovali jsme v naší hře a nic moc jsme neměnili. Jenom jsme si řekli, jaké chyby děláme. A vyplatilo se to. Drželi jsme se plánu a góly pak dali. Ten první krok je pro psychiku hodně důležitý,“ vysvětloval Svačina. „Nezbláznili jsme se a nelítali najednou nahoru dolů. Otevřít hru by proti Spartě nebylo úplně ideální.“

Dá se čekat, že stejné taktiky se Slezané přidrží i v desátém zápase letošního play off. Není náhoda, že stále zůstávají neporažení. Protivníkům zatím vždy dokázali vnutit svůj herní styl, při němž je statistika s jedinou vstřelenou brankou z úvodních třetin nemusí vůbec trápit.

„Tým opravdu jde za úspěchem jako jeden muž. Nikdo se nesnaží nějak vyčnívat, všichni dělají svou práci a přesně to nám přineslo i obrat ve třetí třetině,“ doplnil navrátilec do sestavy Martin Bakoš, který před šesti lety rozmetal sen Sparty o Masarykově poháru v prodloužení šestého zápasu ještě jako hráč Liberce.

Jak moc realistické budou představy hostujícího týmu po úterním duelu? Zaskočí Pražané jako první rozjetý Třinec? Sledujte v naší online reportáži.