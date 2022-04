Sparťanský kapitán: Třinec nás extra nepřehrál, výhru jsme mu darovali

„Je to škoda, první dvě třetiny nebyly vůbec špatné a my jim pak de facto darujeme čtyři góly. Oni nás extra nepřehráli, darovali jsme jim to. Je to jen naše chyba,“ řekl Řepík po úvodním finále. Hned v úterý od 17 hodin je na programu druhé střetnutí.

Komentář Josefa Jandače trenéra Sparty „Docela dobře jsme zápas rozehráli, utkání mělo vysoké tempo, ale bohužel v poslední třetině jsme udělali chyby, soupeř je potrestal a pak už bylo málo času na zvrat. Možná jsme se moc zaměřili na to, že to nějak dohrajeme, ale to se nám vymstilo. Dva z prvních tří gólů padly po chybách, byly dost laciné.“

Pražané se dostali do vedení v desáté minutě, kdy obránce Maxim Matuškin skóroval v přesilové hře. Ve druhé části byli už domácí výrazně aktivnější. Gólově se ale prosadit nedokázali.

„Nevím, kolik měli střel ve druhé třetině, ale nevybavuji si žádné velké šance. Až ve třetí třetině. Samozřejmě domácí hráli trpělivě a věděli, že je to jen jedna nula. Nikam nespěchali a my jim vážně góly darovali,“ podotkl reprezentační útočník.

Hosté dlouho hráli podobně jako Třinec v minulých play off zápasech. Po vstřelení gólu se soustředili hlavně na pozornou obranu už od středního pásma.

„Taky jsem na to v zápase myslel, fakt jsme to hráli dobře. To, co hrají oni. A bylo vidět, že s tím měli problémy. Není jednoduché to projít,“ pronesl Řepík.

Sparta z porážky i s ohledem na hru a fakt, že třem brankám soupeře předcházely individuální chyby, nedělá tragédii.

„Je to první zápas ve finále. Určitě nejsme šťastní, něco jsme si k tomu řekli, ale na dvou třetinách se dá stavět. Víme, že bychom mohli být efektivnější do útoku, o to se budeme snažit. Třetí třetinu si musíme rozebrat na videu, zapomenout na to, čeká nás další zápas. Budeme chtít odvézt jedno vítězství do Prahy,“ dodal Řepík.