Žádní kamarádi. Třinec je favorit, míní Řepík. 50 na 50, myslí si Pavelka

„Třeba se to otočí,“ doufal Řepík, zatímco Pavelka zastával jasné přesvědčení: „Máme trošku výhodu, že začínáme venku, což nás nebude tak svazovat.“

Oba už Masarykův pohár jednou nad hlavou drželi. Pavelkovi se to poštěstilo s Litvínovem právě proti Třinci v roce 2015. Řepík uspěl o rok později v hlavním městě, kde ale paradoxně vystupoval jako soupeř v libereckém dresu.

Snímek z dubna 2016: Michal Řepík při oslavách libereckého titulu

„Je hezké to vyhrát. Člověk zažívá příjemné pocity, když může slavit společně s celým týmem, s klukama, s nimiž tráví celou sezonu. Asi žádný hráč se toho nemůže nabažit a chce vyhrávat pořád dokola,“ popisuje Řepík.

„Už je to nějaký rok zpátky... Když si vzpomenu na sedmý zápas, tak tam rozhodla trpělivost. Bylo to o jednom gólu, jelikož ten druhý jsme dávali do prázdné branky,“ vzpomínal zase Pavelka. „To by mohla být cesta, být trpělivější, hrát chytrou hru a soustředit se spíš směrem dozadu,“ uvědomoval si při myšlence na sedm let starou inspiraci.

Pavelka je jediným mužem ze sestavy Sparty, který v souboji o titul pomohl Oceláře přemoct. I přes slova o trpělivosti si je vědom toho, že tým kolem něj musí nyní zkusit ještě něco jiného než Severočeši.

Snímek z dubna 2015: Litvínovský hokejista Tomáš Pavelka (žlutý) po souboji padá na střídačku Třince.

„Nemůžeme použít stejné zbraně, ale přece jenom ve finále rozhodují detaily, trpělivost a disciplína. Když to budeme plnit, můžeme být úspěšní,“ poznamenal a s obtížemi vysvětloval, jak se Slezané změnili.

„Nedokážu to odhadnout, ale vyvíjí se. Tehdy tam byl trenér Kalous, teď je tam delší dobu Varaďa, který nastolil defenzivnější stránku. Mají výborně propracovanou obranu a jak i vidíte, v play off neobdrželi moc gólů.“

Útočníci Sparty tak mají nad čím přemýšlet: „Pokusíme se je něčím přelstít,“ sliboval kapitán Řepík.

„Nemůžeme být vystrašení. O jejich defenzivních statistikách víme, ale když do zápasu půjdeme s tím, že bude těžké se prosadit a nebudeme chtít dávat góly, tak je nedáme,“ doplňoval osmadvacetiletý bek.

Třinec poslední roky extralize dominuje, propracoval se do čtvrtého finále za sebou, usiluje o mistrovský hattrick, a navíc jeho hra není jen o obraně. Nelítostně také trestá chyby a využívá příležitosti, které se mu naskytnou. Krásně se to ukazuje mimo jiné při přesilových hrách. Skóruje vždy v jednom ze tří případů - stejně jako Sparta.

„Mají dobré přesilovky a díky zkušenostem vědí jak hrát. Jsou dlouho pospolu, základ kádru je čtyři pět let totožný. Hrají dobře kompaktně a čekají na brejky,“ uvědomuje si Řepík.

„Víme, jaké mají přesilovky, disciplína bude klíčová,“ přitakává Pavelka, přičemž upozorňuje, že veledůležitý bude i přístup mužů v pruhovaném. „Mají nastavená pravidla a pískají podle nich. Nevíte, jestli to bude styl zápasu ´Vyřiďte si to na ledě´ nebo styl ´Budeme pískat veškeré háčky´. Početní výhody mohou rozhodnout.“

Zároveň si je ale jistý, že Oceláři mají účinných zbraní více: „Proti nim se nemůžeme čistě zaměřit jen na jednu lajnu nebo trénovat pouze založení a přechody přes obranu. Musíme se soustředit na každý aspekt hry,“ osvětluje, na jak komplexního soupeře naráží.

Vždyť si to v konfrontaci s ním čtyřikrát vyzkoušeli v základní části. A pokaždé také prohráli. Divoké přestřelky doma ztratili poměrem 4:7 a 5:8, venku si po porážkách 2:4 a 1:4 rovněž moc neškrtli.

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec. Šarvátka před třineckým brankářem Ondřejem Kacetlem

Přesto tato utkání neberou příliš vážně.

„Vybavuju si tady jeden bláznivý zápas, ale popravdě řečeno jsem na tohle vůbec nemyslel. Respektujeme je spíš z toho pohledu, jak umí hrát v play off, ne jak dopadla utkání v základní části. To je něco úplně jiného,“ podotkl 33letý útočník Pražanů.

Podobně mluvil i Pavelka: „Kdybyste mi to teď neřekli, tak si na to nevzpomenu. Play off je něco úplně jiného,“ bral věc z opačného, ale stále stejného pohledu.

Řepík tento výrok navíc podtrhl jedním detailem, kdy rezolutně odmítl, že by se bavil s někým z protivníkova mužstva, kupříkladu s bývalým sparťanem a kamarádem Petrem Vránou.

„Ne, během play off nekomunikuju s nikým. Bez kamarádů...“

Pavelka pak dokončoval načatou úvahu: „Můžete prohrávat 0:2, před koncem dostanete přesilovku, otočíte to a vyhrajete nejdůležitější zápas série. Tak to v play off chodí,“ narážel zřejmě na třetí semifinále ze série s Budějovicemi.

Nejen na cestě přes Motor, ale i ve čtvrtfinále přes Liberec, Pražany vedlo klíčové útočné duo David Tomášek, Filip Chlapík. Nyní se snad v nejhorší možný moment pro Spartu rozpadlo. Tomášek se nešťastně zranil v souboji s Jiřím Novotným při šarvátce během první třetiny pátého semifinálového klání s Jihočechy. Jak moc jeho ztráta ovlivní ostatní?

David Tomášek slaví šestý gól v play off.

„Je to veliký zásah, dařilo se mu, byl ve fazóně a s Chlápou společně byli asi nejlepšími hráči. Chybět nám bude,“ neskrýval Řepík. „Všichni vnímáme, že je to jeden z našich klíčových hráčů,“ souhlasil Pavelka.

Oba se ale také shodli, že díky širokému výběru jej zvládnou nahradit. „Ani to nemusí být jen jeden hráč. Máme spoustu kluků, kteří tu ztrátu dokážou zaplnit,“ neztrácí naději ostravský rodák Pavelka. Jeho spoluhráč z Vlašimi pak burcuje: „Budeme bojovat, abychom vyhráli i pro něj.“

Přímo se nabízí analogie z před šesti let, kdy Spartě v semifinále kvůli zranění vypadl v ohromné pohodě hrající útočník Daniel Přibyl. Tým i bez něj dobyl finálové brány, za nimi jej však zpacifikovali Liberečtí - včetně Řepíka.

Snímek ze 3. dubna 2016, kdy Daniel Přibyl odstoupil už po necelých deseti minutách ze 4. utkání semifinálové série play off proti Plzni. Od té doby za Spartu až do listopadu 2021 nehrál.

„Šest let zpátky byl Příba asi jejich nejlepší hráč, ale zase byli hodně pomlácení. Teď věřím, že jsme v pohodě a zbytek kádru máme zdravý,“ nachází rozdílnost ve srovnání s minulostí.

Řepík už je natěšený a jako hráč klubu, v němž strávil podstatnou část své kariéry, chce urvat mistrovský grál prakticky za jakoukoli cenu: „Mám velikou motivaci. Vyrůstal jsem tu, než jsem odešel do Kanady, jsem kapitán a byla by to čest. Sparta na titul čeká 15 let a už by ho potřebovala,“ neopomněl zmínit dlouhou pauzu od posledního triumfu.

Litvínov v roce 2015 ukončil dokonce 56 let trvající období bez celkového vítězství, na tom už však z pohledu kariéry jednotlivce tak nesejde.

„Hlad tu stejně jako v Litvínově určitě je. Všichni víme, jak dlouho se na Spartě čeká,“ potvrzoval Pavelka. „Ale jestli se budeme upínat jen na to a dívat se na nějaký sedmý zápas, nebo že si to zvednem, tak to ne. Musíme se soustředit na první zápas u nich a na první třetinu. Je potřeba se připravit postupně a rozkouskovat si to,“ klidní po poháru lačnou kabinu.

Vždyť v ní sedí i tak vytrvalí čekatelé jako například forvard Miroslav Forman s obráncem Adamem Poláškem. A často ji navštěvuje také Josef Jandač - muž s nálepkou „neúspěšného kouče“.

„Takhle se na to nedá zaměřovat. Sezony jdou po sobě a všichni to sice někde zmiňují, ale na tohle se neupínáme,“ kontruje Pavelka znovu, jakkoli tlak okolí vnímá. „Rozhodně je vás tady víc než v Litvínově,“ smál se na shluk novinářů s diktafony, mikrofony či kamerami.

Kýžený cíl pro začátek definoval jasně muž s céčkem na dresu: „Pokusíme se tam urvat aspoň jeden zápas, chceme tam vyhrát. Bylo by blbý, kdyby tomu tak nebylo a čekali jsme na nějaké domácí prostředí.“

Takový přístup by stejně zcela postrádal logiku, Sparta nebude hrát doma více než třikrát a potřebuje čtyři body. Není v pozici, kdy by si mohla vybírat.

„Pro mě je Třinec trochu favorit série,“ přiznává dokonce Řepík. „Čtu noviny a většinou vidím, jak se říká, že nás Třinec porazí.“

„Takže favoriti nejsme, jo?“ reaguje udiveně Pavelka. „Ale je to tak, předtím to byla v uvozovkách povinnost přejít přes čtvrtfinále a dál. Nebo ne úplně povinnost, ale byli jsme favorité, kdežto teď je to 50 na 50. Nebudeme tak svázaní,“ vracel se k počátečnímu přesvědčení.