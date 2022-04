Třinecký útočník Vrána: Je skvělé hrát finále proti Spartě, i kvůli atmosféře

„Sparta se od té doby hodně obměnila, její mančaft je úplně jinak poskládaný. Ale je skvělé proti ní hrát. Asi jsme si nemohli přát lepšího soupeře. I díky atmosféře,“ řekl Petr Vrána. „Bude to těžká série. Sparta je vynikající mančaft, ke konci sezony chytla formu.“

S Oceláři jste získal minulé dva tituly. Věřil jste, že se jich dočkáte, když jste sem šel ze Sparty?

Jo. V té době jsem potřeboval změnu a byl jsem moc rád, že jsem dostal šanci v Třinci. V kvalitním týmu, který se už tenkrát pohyboval na vysokých příčkách a hned v první sezoně se nám titul podařil. Ano, měl jsem v hlavě, že tady je úspěšný tým a dá se s ním dosáhnout velkých úspěchů.

Teď můžete získat třetí titul v řadě. Je vaše mužstvo pořád dostatečně hladové?

Je další sezona a my se jdeme o titul porvat znovu. Nikdo neřeší, že jsme ho vyhráli před rokem. Nechci říct, že si na to nikdo nevzpomene, to ne, ale už je to pryč. Spousta kluků je tady nových a ti mají první příležitost vyhrát ligu.

Máte doma ještě nějaké věci se sparťanským logem?

Jo, třeba čepice i nějaké jiné drobnosti. Nedávno si kluk jednu nasadil, když šel na baseballový trénink (hraje za Klasik Frýdek-Místek – pozn. red.), ale musel jsem mu ji hned vyměnit (usmívá se).

Ozývají se vám kamarádi z Prahy? Hecujete se?

To ne, ale mám v Praze vzdálenou rodinu. Ta na naše zápasy přijde, aby mě viděla.

Sparta je rival pro každého soupeře. Tušíte, jak sparťané berou Třinec?

Řekl bych, že Třinec už je pro všechny také rival. Každý si na něj brousí zuby. Akorát všem vadí, že jsme hodně daleko (usmívá se).

ONLINE: Třinec vs. Sparta podrobná reportáž v pondělí od 17:00

Pro vás není Praha příliš vzdálená?

Pro nás je relativně blízko. Není to stejné jako jezdit do Varů a Litvínova. Pro nás je Praha běžný trip. Sparta má výhodu v tom, že spoustu týmů má relativně blízko, takže v sezoně nejezdí daleko. A my jsme na cesty zvyklí.

Jaké jsou podle vás přednosti Sparty?

Nemá význam dávat si na někoho pozor, kvalitních hráčů mají moc. Ve finále jsou zaslouženě, nebude to vůbec jednoduché. Věřím, že to bude dobrý hokej a bude se všem líbit.

Může být vaší výhodou, že finále hrajete počtvrté za sebou a Sparta je v něm po šesti letech?

Je možné, že zkušenosti z finále u nás jsou. Menší roli to hrát může. Nedokážu to však odhadnout. Ale Sparta je velmi zkušený tým, má skvělé hráče, kteří toho prošli spoustu. A jistě také bude dobře připravená.

V základní části padlo ve vašich čtyřech vzájemných soubojích 35 gólů. Podobné přestřelky se ve finále asi čekat nedají, že?

Play off se hraje jinak. Nedokážu odhadnout, jestli bude padat hodně gólů, nebo ne, ale pro trenéry to v těch předešlých zápasech zřejmě bylo na infarkt. Pro diváky to však určitě zajímavé bylo (usmívá se). Doufám, že to nebude tak šílená přestřelka jako v základní části v Praze (Třinec vyhrál 7:4 a 8:5 – pozn. red.). Věřím, že hokej bude stát za to.

Do Werk Areny se vejde 5 400 diváků, do O2 areny skoro sedmnáct tisíc. Může to hrát nějakou roli?

Spousta našich kluků plné outučko už zažila, ať ve svých klubech, nebo na mezinárodních akcích. Je to svátek. I pro nás je odměna, že se finále může hrát v tak velké aréně. Do naší se tolik diváků nevejde, ale atmosféra je tady vždycky skvělá.