ONLINE: Třinec a Liberec hrají o finále, Boleslavi a Spartě hrozí konec

Oba zápasy začínají výjimečně ve stejný čas kvůli chybě v komunikaci mezi televizními vysílateli a marketingovým partnerem extraligy BPA.

„Ne, že bych to chtěl brát jako alibi, ale bude fajn chování diváka v uvozovkách otestovat. Jsme zvědaví, co to udělá se sledovaností,“ řekl pro iDNES.cz vedoucí hokejové sekce v BPA Petr Nitsche.

ONLINE: Liberec - Sparta, od 17 hodin Stav série před utkáním 3:2

Bílí Tygři promarnili už dvě příležitosti k završení postupu. Za stavu 3:0 na zápasy, který v historii extraligového play off ještě nikdo neotočil, prohráli pod Ještědem 0:5 a Pražané pak na svém ledě opět odložili rozuzlení série, tentokrát v druhém prodloužení nedělního pátého utkání (3:2P)



ONLINE: Mladá Boleslav - Třinec, od 17 hodin

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli všechny liché zápasy série, v sudých ale uspěli a věří, že vyhrají i tentokrát a vynutí si rozhodující sedmý zápas. Třinec může dovršit třetí finálovou účast za sebou. V roce 2018 skončil druhý, rok poté slavil titul, vloni se sezona nedohrála.