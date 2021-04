Sledovat v televizi Spartu, nebo Třinec? Po chybě čeká diváka rozhodování

Dosud semifinálové zápasy začínaly na České televizi a O2 TV alespoň s dvouhodinovým odstupem. Tak, aby se pozornost diváka a fanouška co nejméně tříštila. První a druhé duely začínaly v 15 a 17 hodin, třetí a čtvrté v 17 a 19 hodin, páté (nedělní) dokonce s tříhodinovým rozestupem ve 14 a 17 hodin.

Úterní pokračování diváka možná nemile překvapí. V době, kdy fanoušek nemůže na stadion a hokej sleduje pouze v televizi, se bude muset rozhodnout, kam zaměřit pozornost. Sparta v Liberci i Třinec v Mladé Boleslavi totiž nastoupí k úvodnímu buly shodně od 17 hodin.

„Důvod je prozaický, na mé straně došlo k chybě v komunikaci,“ vysvětluje pro iDNES.cz Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení výhradního marketingového partnera extraligy BPA. „Ve chvíli, kdy se chyba odhalila, už časy nešly vyměnit, každá televize měla daný program. O2 TV vysílá Ligu mistrů, Česká televize kvalifikaci žen na fotbalové mistrovství Evropy.“



Podle Nitscheho chtěla O2 TV prohodit vysílací časy s Českou televizí, aby program na soukromé stanici začínal v 17:00, jenže mail zapadl.

A tak úterý alespoň poslouží k otestování chování diváků. Který ze zápasů přitáhne větší pozornost? Budou nezaujatí fanoušci sledovat obě utkání paralelně?

„Ne, že bych to chtěl brát jako alibi, ale bude fajn chování diváka v uvozovkách otestovat. Sparta s Libercem bude na O2 TV, domníváme se, že většina lidí z pražského a libereckého regionu O2 TV používají, tak jsme zvědaví, co to se sledovaností udělá,“ říká Nitsche.



Další tříštění pozornosti může přijít ještě ve čtvrtek, kdy se teoretické sedmé zápasy hokejové extraligy mohou překrývat s fotbalovým zápasem Evropské ligy mezi pražskou Slavií a Arsenalem. Nitsche předpokládá, že o úpravě časů hokejových zápasů budou chtít vysílatelé ještě jednat.