Kotala, kluk z Havířova, nechce pustit Třinec do extraligového finále

Oceláři tak vedou v semifinálové sérii extraligy 3:2 na zápasy. Šestý duel se hraje v úterý od 17.00 v Mladé Boleslavi.



Kotala se bude snažit se svými spoluhráči udělat vše pro to, aby Třinecké nepustili do finále.

Jak se mu vůbec hraje proti Třinci? „Nijak zvlášť to neprožívám. Jsem z Havířova, s Třincem nemám nic společného,“ odpověděl. „Jediné je to, že jsem v sobotu viděl taťku, který mě přijel pozdravit, ale jinak to je soupeř jako každý jiný.“

Boleslav - Třinec úterý 17.00 online

Čtyřiadvacetiletý Kotala má za sebou pět sezon v prvoligovém Havířově. Před touto sezonou zamířil výš – do Mladé Boleslavi.



Třinec o něj neusiloval? „Popravdě nevím o tom. Vše řeší agent a asi by mi řekl, kdyby byl od Třince nějaký zájem,“ řekl Kotala.

A sám neměl touhu hrát extraligu ve zdejším kraji, ať už za Oceláře, nebo Vítkovice? „Po této sezoně jsem se hlavně chtěl posunout dál a zkusit extraligu. A z možných nabídek mi vyšla Boleslav jako nejlepší volba.“ Oceláři měli o Kotalu zájem.

„Líbil se mi, jak šel nahoru,“ řekl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „My jsme mu však nabídli dvoucestný kontrakt, kdežto on měl na stole jednocestný. To bylo asi rozhodující.“

Znamená to, že pokud by se v Mladé Boleslavi neudržel v áčku, měl by stále stejný plat, zatímco v Třinci by ho měl nižší v případě, že by nehrál za extraligový celek.



Jakub Kotala je v play off nejproduktivnějším mladoboleslavským hráčem, když v devíti zápasech nastřílel pět gólů a měl čtyři asistence. Jenže všechny své branky dal ve čtvrtfinále Pardubicím. Proti Třinci se dosud netrefil.

„Rozhodně nechci shazovat Pardubice, ale všichni vidíme, že Třinec je kvalitnější tým, do ničeho nás moc nepouští. Urputně brání střední pásmo, takže je těžké se prosadit,“ řekl Jakub Kotala. „Už ale není na co čekat. Hlavně musíme dobře začít, protože zatím jsme pokaždé inkasovali jako první.“