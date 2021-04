Série mezi Třincem a Mladou Boleslaví vrcholí. Přibývá rvaček

Oceláři v neděli předvedli nejlepší výkon v dosavadním průběhu semifinále. Pohlídali si nebezpečné brejky protivníků. „Dnešní utkání jsme odehráli velmi dobře, dle mých představ,“ pochvaloval si třinecký trenér Václav Varaďa.



Třinečtí podruhé v sérii udrželi čisté konto. Brankář Ondřej Kacetl čelil 22 střelám.



„To, že jsme nedostali gól, není tak důležité. Podstatné je, že jsme vyhráli,“ uvedl Varaďa. „Byť by Kacetl dostal x gólů a my zvítězili, budu šťastný, i když ne tolik za hru.“

Poprvé v sérii se trefili Petr Vrána a Michael Špaček, kteří dosud na góly jen nahrávali. Pro Špačka to navíc byla vůbec první branka v play off.



„Je super, když se o góly podělí více hráčů. Dnes k naší výhře přispěli kluci, od nichž to už možná nikdo nečekal,“ podotkl Václav Varaďa.

„Jsou to špičkoví hráči,“ dodal třinecký útočník Martin Růžička. „Špagr (Špaček) má vše před sebou. Petr už toho odehrál spoustu i v cizině, což jen potvrdil. Vidíme i na tréninku, že když dostanou šanci, tak ji promění.“

A potěšilo ho, že u dvou gólů asistoval obránce David Musil. Ostatně po jeho střele dal Růžička tečí vedoucí gól. „David odvede spoustu práce, která není vidět a není moc příjemná. Ty body jsou pro něj odměna,“ uvedl Martin Růžička. Oproti předchozím zápasům se včera hokejisté do sebe několikrát pustili pěstmi. Sudí třikrát vylučovali dvojice za hrubost.



„Vše ale bylo férové,“ upozornil Varaďa. „Jsou to věci, které patří do play off, nijak to nevybočilo.“

Martin Růžička připustil, že pěstních soubojů přibylo i vzhledem k blížícímu se vrcholu série. „Na ledě jsou hráči, kteří si už lezou na nervy, ale tak to v play off bývá.“

Mladoboleslavský obránce Bernad odmítl, že by se tvořily dvojičky nepřátel vyhledávající šarvátky. „Je to play off. A když třeba někdo najede do gólmana, tak soupeři musíte dát vědět, že tam nemá co dělat, že ho to bude bolet,“ prohlásil David Bernad.

„Nervy pracují. Je znát, že utkání jsou vypjatá. Každý bojuje, každý souboj se dohrává, rozhodují maličkosti,“ řekl mladý třinecký obránce Marian Adámek.

Pustil by se také do nějaké bitky? „Kdybych musel, tak bych něco zvládl, ale nejsem typ, co by se nějak rval. Snažím se hrát hlavou a pozičně. Rvačky za mě zvládnou jiní,“ usmál se. Třeba David Musil, s nímž v neděli nastoupil v obraně? „Přesně tak, třeba David.“