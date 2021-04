Hokejisté Mladé Boleslavi čekají v semifinále na gól z přesilovky

Hokejisté Mladé Boleslavi i v pátém zápase semifinále play off extraligy inkasovali jako první a potřetí prohráli. Bruslaři zatím nezvládají liché zápasy série a útočník Jakub Kotala si po nedělní prohře 0:3 ve Slezsku dobře uvědomoval, že něco podobného si jeho tým již nemůže dovolit. Pokud chce poprvé v klubové historii postoupit do finále play off, musí nyní Oceláře dvakrát porazit.