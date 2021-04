Jsem strašně hrdý, ukázali jsme charakter, lebedí si kapitán Sparty Řepík

„Jsem strašně rád, že jsme se do série vrátili zpátky. Situace pro nás nebyla vůbec jednoduchá, prohrávali jsme 0:3 na zápasy. Ukázal se ale charakter našeho týmu. Jsem strašně hrdý na to, že jsme se nepoložili, dali jsme do toho všechno a vymodlili si sedmý zápas,“ řekl sparťanský kapitán Michal Řepík.

Právě on v šestém zápase na ledě Liberce třemi asistencemi pomohl pražskému týmu k výhře 3:2 v prodloužení.



Zvládli jste druhé prodloužení v řadě. Svědčí to o psychické síle týmu?

Je jedno, jestli tomu budeme říkat charakter, nebo psychická síla. Jsou to spojené nádoby. Už minulý zápas jsme byli pět minut od konce sezony, ale urvali jsme to v prodloužení. Teď jsme zase po chybách ztratili náskok 2:0, ale prodloužení jsme zase zvládli. Je hlavně na starších hráčích, aby vedli ty mladší, kteří s play off nemají ještě tolik zkušeností.

Šestý zápas jste měli dlouho v rukou, ale pak přišel zbytečný faul a Liberec se dostal na koně. Jak jste to prožíval?

Bylo to těžké, domácí nejdřív snížili a hned za pár minut vyrovnali. V tu chvíli jsme byli dole, ale naštěstí jsme to dobře ubránili a dostali zápas do prodloužení. I v prodloužení měl Liberec šance, ale my taky hráli dobře a párkrát jsme je zavřeli. Pak byl faul na Rouska, já jsem sebral puk, nahrál Košťálkovi a byl z toho krásný a důležitý gól.

Jak těžké bylo se zvednout ze stavu 0:3 na zápasy?

Řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme. Jsem rád, že jsme to urvali a rozdáme si to v sedmém utkání. Vzhledem k tomu, v jaké jsme byli situaci, je to fantastické. Nemyslím si ale, že by Liberec na tom byl teď psychicky špatně. Mají dobrý tým, jsou tam výborní hráči. Nemůžeme si myslet, že jsme na koni. Jdeme do rozhodujícího zápasu s pokorou, vydáme ze sebe všechny síly a ať vyhraje ten lepší.