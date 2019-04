ONLINE: Semifinále pokračuje, Liberec a Třinec doma usilují o mečbol

Mimořádně dramatická série mezi Libercem a Kometou nabídla ve všech čtyřech duelech rozdíl skóre o jediný gól, třikrát z toho navíc muselo rozhodnout prodloužení. A jelo se vždy podle stejného vzorce - po vítězství Bílých Tygrů vždy přišlo vyrovnání moravského celku.

Liberec - Brno Sledujte online

„Už první dva semifinálové duely napověděly, jaká to bude bitva. No a oba zápasy v Brně to potvrdily,“ konstatoval po čtvrtém duelu liberecký útočník Radan Lenc.



Jeho tým v pondělním utkání dvakrát vedl, jenže Brňané se vždy dotáhli a v prodloužení srovnali sérii po trefě Karla Pláška ml. na 3:2. „Tenhle gól byl tím nejcennějším v kariéře,“ pousmál se mladý střelec, účastník letošního mistrovství světa do 20 let.

Třinec - Plzeň Sledujte od 18:30

Série mezi Třincem a Plzní má jeden zajímavý aspekt - zatím v ní pokaždé zvítězil hostující tým. Ocelářům se tak povedlo vyhrabat z nepříznivého stavu 0:2 na zápasy a dvěma výhrami na západě Čech semifinále srovnali.

„Musíme to potvrdit doma. Kdybychom vybojovali mečbol, pak to bude výhoda. Těším se na to, před našimi diváky to bude skvělé. Hodně z nich se určitě dívalo v televizi a vidělo, že jsme v Plzni na ledě nechali všechno,“ doufal třinecký gólman Šimon Hrubec.