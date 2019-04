Kometu v semifinále napájí Kuskova slovensko-kanadská krev

Požadovanou kombinaci našla ve formaci kolem centra Silvestra Kuska. Útočníka, který strávil více než polovinu sezony v prvoligové Třebíči a jehož role v Kometě vzrostla až po odchodu Tomáše Plekance do Kladna a v play off po zranění Jana Hrušky ze začátku semifinále.

„Všechny ty postrkovačky, atmosféra, to mě strašně baví,“ říká spokojeně. Na to, že základní částí prošel víceméně bez povšimnutí, je jeho jméno v semifinále skloňované hodně často.

Napřed Kuskova hrubka na vlastní modré odstartovala porážku Komety v prvním duelu série.

„Nebylo to nic příjemného. Udělal jsem chybu, pak jsem ji hasil faulem. To je hokej. Pro mě jsou to obrovské zkušenosti, z nichž se snažím poučit,“ řekl Kusko. Zvedli ho spoluhráči. „Hned za mnou přišli Ondra Němec, Tomáš Malec, trenéři mě podpořili. Martin Erat mi volal ještě ten večer. Parta je tu neskutečná,“ ulevilo se Kuskovi.

Zlepšení na něm bylo vidět hned v dalším zápase, až nakonec ten čtvrtý mu sedl parádně. Jeho útok s Alexandrem Malletem a Petrem Kratochvílem byl velmi platný v tempu, soubojích i zavezení puků do útočného pásma.

To se Kuskovi, ač poslední roky hrával v Třebíči na křídle, zamlouvá. Nemá sice tolik kilogramů jako králové fyzické hry Leoš Čermák nebo Martin Dočekal, ale to mu nevadí. „Zase jsme (všichni tři v útoku) o to rychlejší, takže když v té rychlosti do někoho narazíme, může to pro něho být nepříjemné,“ doufá.

Hruška zvažuje návrat Týden po zranění ramene z prvního semifinále v Liberci se brněnský útočník Jan Hruška objevil znovu na ledě. Středeční trénink absolvoval v „zápasové“ sestavě, ale o tom, jestli dnes odpoledne nastoupí do utkání číslo pět, se rozhodne až dopoledne. „Doba léčení by měla být pět až šest týdnů, ale já bych chtěl klukům pomoct,“ pronesl Hruška odhodlaně.

Tento hokej začal do krve dostávat v Kanadě, kde s hokejem jako pětiletý začínal. Rodiče se tam s ním přestěhovali ze Slovenska, kde se narodil. Proto má Kusko slovenský a kanadský pas. Mluví však perfektně česky - plus na Malleta nebo Petera Muellera anglicky.

„Od pěti jsem byl v Kanadě, od jedenácti už v Česku. Bude mi čtyřiadvacet, čili v Česku jsem třináct let,“ spočítal.

První serióznější kroky s hokejkou v ruce dělal na ulicích kanadského Toronta, kde okamžitě poznal, jak to v zámoří mydlí. „Hokej se tam i na plácku hraje na krev,“ pamatuje si. „Je to dost ostré, běhá se nahoru dolů, osekává se. Jestli jsem tam něco pochopil, to nedokážu posoudit, ale snad jo.“

Přičítá to velké konkurenci, která v Kanadě v mládežnickém systému panuje. Už žáčci hrají na výsledek. „Nepodáte výkon a na vaše místo čeká dalších padesát kluků,“ zažil Kusko na vlastní kůži.

Útočník Silvester Kusko se během čtyř let v Třebíči vypracoval ke klíčovým osobnostem prvoligové Horácké Slavie.

Po přestěhování do Česka mu skončila doba, kdy chodil na zápasy i tréninky Toronto Maple Leafs, ale zase se „dobrousil“ jeho komplexní hokejový talent. V Třebíči je konstruktivním borcem do první lajny, v Kometě pracantem, přidat umí chladnokrevnost v penaltových rozstřelech. Na ty je specialistou, potenciálním žolíkem.

Širší veřejnost o něm mohla slyšet i v úterý, když si v kratičké aféře židenický starosta Aleš Mrázek stěžoval u disciplinárky na zákrok libereckého obránce Martina Ševce na Kuska. Ševc brněnského hráče při potyčce tahal holí za nohu, ač stál za mantinelem na střídačce a potyčky se neúčastnil.

„Myslel jsem si napřed, že to je nějaký žertík. Tak jsem se podíval na záznam a na něm to vypadalo docela blbě. Ale při zápase jsem ten zákrok nepocítil, nevěděl jsem o něm,“ přiznal Kusko.