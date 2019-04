Brněnského starostu namíchl liberecký faul, žaloval na něj disciplinárce

Za to, že se Martin Ševc ve 32. minutě utkání (Kometa ho vyhrála v prodloužení 3:2 a vyrovnala stav série na 2:2) ze střídačky zapojil do šarvátky na ledě a holí zatahal brněnského útočníka Sylvestra Kuska, žene starosta brněnských Židenic Aleš Mrázek (ANO 2011) libereckého „brouska“ až před extraligovou disciplinárku.

V dopise, adresovaném předsedovi komise Viktoru Ujčíkovi, Mrázek popisuje Ševcovo chování při potyčce jako sportovně a morálně škodlivé. Podnět k disciplinárce má právo podat právě díky tomu, že je starostou. V disciplinárním řádu si vyčetl, že podněty od samosprávných orgánů musí komise projednat, a pustil se do akce.

„Na zápas jsem se díval v televizi. Potkal jsem pak mraky lidí, kteří o tom zákroku mluvili, a mimo to jedním z radních je u nás Martin Mihola, bývalý extraligový hokejista. Tak jsme to probrali. Jsme taková hokejová radnice. Probrali jsme to zleva zprava, já jsem se podíval na disciplinární řád a řekli jsme si: proč ne, když to tolik lidí pobouřilo?“ vylíčil zrod kuriózního „apelu“ Mrázek, civilním povoláním advokát.

Šlo o společensky škodlivé chování, napsal Mrázek

K neobvyklému kroku využil paragrafu, původně určeného k řešení výtržností ze strany fanoušků během zápasu nebo po něm, ať už na stadionu, nebo za jeho zdmi. Samosprávy díky tomuto bodu v disciplinárním řádu dostaly možnost si na poškození majetku města stěžovat.

O tom, že by politik mohl požadovat přezkoumání faulu ze zápasu, se sice v řádu nic nepíše, ale taky to disciplinární řád nevylučuje.

Aby nebylo pochyb, že jeho podnět Ujčík musí řešit, oslovil ho Mrázek písemně rovnou na hlavičkovém papíře Židenic.

„Obecný právní zájem na projednání věci spatřuji v tom, že výše popsané jednání považuji společensky škodlivé, a to nejen pro porušení hokejových pravidel, ale i dobrých mravů, které se dotklo mě i široké veřejnosti,“ popisuje sugestivně jednu ze situací z vyhroceného zápasu.

Rozhodčí ji na ledě přehlédli a nepotrestali. Ševc se ve 32. minutě vykláněl z liberecké střídačky a napřed svojí holí odklízel jinou hůl, aby po ní hráči v šarvátce nešlapali. Následně znovu hokejkou zatáhl někde pod nohou brněnského útočníka Kuska a převrátil ho na stranu.

„Jde o čin takového charakteru a stupně nebezpečnosti, které vyžaduje, aby se jím zabývala Disciplinární komise Extraligy ledního hokeje,“ burcuje židenický starosta Ujčíkovu pozornost.

Trestat nebudu, prohlásil šéf disciplinárky

Bývalý reprezentant potvrdil, že k němu lejstro skutečně doputovalo. Rozhodl bleskově: Ševcův zákrok se trestat nebude.

„Samozřejmě to nebylo fér chování, ale zároveň to nebylo ani nic brutálního, že by to byla rána. Hokejka byla v jedné ruce. Myslím si, že to měli potrestat rozhodčí jako nesportovní chování, Ševc měl jednoznačně dostat deset minut. Ale určitě to dál nebudu nijak trestat,“ řekl Ujčík rezolutně.

Zároveň potvrdil, že žádné podněty ani od Komety, ani od Liberce momentálně neřeší. „S Kometou jsem v kontaktu nebyl,“ prohlásil Mrázek.

Další zápas semifinále mezi Kometou a Libercem se hraje ve čtvrtek na severu Čech a nic tedy nebrání v tom, aby Ševc znovu stál proti brněnskému mužstvu.

Pisatel svérázného podnětu se netváří, že by mu to vadilo.

„Žádné velké morální poselství v tom nehledejte. Jako chlap ale pochopíte, že zákrok zezadu hokejkou do rozkroku není nic příjemného. Kdyby se to chytlo a Ševcovi někdo řekl, aby tohle už nedělal, tak to stačí, ne? Třeba si dá pokoj a třeba pak bude klidnější. Souhlasím s libereckým trenérem Pešánem, že se ze zápasu v Brně stala bramboračka,“ uzavřel židenický starosta svoji iniciativu smířlivě.