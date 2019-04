Kometa vedla jen 4 minuty, semifinále s Libercem je však vyrovnané

Oba týmy dokázaly na ledě soupeře urvat bod, a tak je semifinále po čtyřech dějstvích srovnané 2:2 na zápasy. Potvrzují se tak slova samotných aktérů, že tahle série bude velice dlouhá.

Už nyní je jisté, že bude mít minimálně šest dílů. Ten pátý je na programu ve čtvrtek od 17 hodin v Liberci.

Klub Bílých Tygrů včera ráno zahájil volný prodej několika posledních stovek zbývajících vstupenek, po kterých se jen zaprášilo. Předchozí dva semifinálové zápasy v liberecké aréně byly vyprodané a jinak tomu nebude ani nyní.

Hokejisté Liberce měli v pondělí šanci vybojovat v sérii mečbol. Po předchozí výhře v Brně 2:1 vedli stejným poměrem i na zápasy. V druhém utkání na ledě Komety opět dvakrát vedli, ale nakonec padli 2:3 po prodloužení.

„Byl to další extrémně vyrovnaný zápas, který rozhoduje každý malý detail a každá malá chybička,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán. „Myslím si, že zápasu strašně moc ublížila fáze, kdy oba dva týmy věděly, že kdo spadne na led, tak dostane přesilovku. Oba dva týmy si nesmyslně o přesilovky říkaly, až to někdy na obou stranách bylo trapné. To je věc, která kazí tuto sérii, která je naprosto férová a vyrovnaná. A myslím si, že bude vyrovnaná až do posledních vteřin.“

Gólman Roman Will přiznal, že ho porážka z dalšího dobře rozehraného zápasu hodně štve. „Neumřeli jsme ale. Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme hrát dál. To se stane, že tým prohraje a je to 2:2 po čtyřech zápasech. Myslím, že je to dobrá série a je to tak asi zaslouženě,“ řekl Will.

Liberec dal první gól v každém ze čtyř zápasů. S Kometou prohrával pouze mezi 22. a 26. minutou prvního duelu, který nakonec vyhrál 4:3 v prodloužení.

„Ale je to 2:2. Nikoho nezajímá a neptá se, jaké bylo skóre a jestli vedli větší nebo menší část zápasu,“ komentoval to liberecký brankář. „Všichni ví o Kometě, že mají zkušený tým a dobré útočníky. Čekají na šanci, a když ji dostanou, tak ji promění.“

V pondělním utkání oproti předešlým soubojům v sérii přibyly šarvátky a emoce. „Asi to nahrává Brnu, které to chce kouskovat. Snaží se nás vyhecovat, vyndat z tempa a vyprovokovat. Z toho se musíme poučit. Ukázat jim, že jsme lepší na ledě, v hokeji, ne se s nimi hádat po rozích,“ řekl liberecký obránce Ladislav Šmíd, který je s průměrným časem na ledě 27:35 minuty nejvytěžovanějším hráčem play off.

„Kdyby nám někdo řekl před tím, že pojedeme do Brna, urveme jeden zápas a bude to vyrovnané 2:2, tak to bereme. Jedeme domů, tam je naše výhoda, jedeme urvat třetí bod, vrátíme se sem a doufám, že to dopadne dobře,“ dodal Šmíd.