Kiks stál Kometu vítězství. Erata jsme si najeli, pochvaluje si Vlach

Vlach rozhodl o libereckém „lupu“ v brněnské aréně ve 46. minutě. Napřed ve spolupráci s Dominikem Lakatošem odzbrojili brněnského lídra Martina Erata, kterého napadáním vehnali do pasti, následně Jaroslav Vlach najížděl sám na Marka Čiliaka a suverénně ho překonal.

„Od začátku jsem byl rozhodnutý, že to dám na vyrážečku. Pak ještě Čiliak udělal trochu úkrok stranou, a ukázal mi tím prostor, tak jsem rád, že jsem ho dokázal trefit,“ pochvaloval si svoji trefu Vlach.

Dokonale tím zmrazil domácí fanoušky, ale svoje spoluhráče nijak nepřekvapil. Útočníka, který se umí dostat soupeři pod kůži, a nedělá mu problém vytáhnout pěsti, znají i jako střelce.

„Má vynikající střelu, to všichni víme. Udělal to nejlepší, co uměl. Krásný gól. Máme Jardu v mančaftu i na to,“ chválil parťáka Libor Hudáček.

Klíčové pro úspěch akce ale bylo už to, že hosté dokázali eliminovat rozehrávajícího Erata. „Dobře jsme si ho najeli. Podle mého názoru mezi námi chtěl puk prohodit, ale asi trefil Lakiho (Lakatoše), který mi puk super hodil do prostoru. Přede mnou se to hned otevřelo. Pak už jsem jel na bránu, a soustředil jsem se výhradně na sebe, abych k bráně dojel, a nevnímal jsem, co se děje za mnou,“ podotkl Vlach.

Z hlediska Liberce to nebyla jediná výrazná šance z brejku. Kometu ale opět držel vynikající brankář Marek Čiliak. Toho navíc dvakrát zachránila tyč, a to po střelách Tylera Redenbacha a Tomáše Hanouska.

„Oni můžou jen poděkovat Čilovi, že to bylo jen 2:1 pro nás. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem,“ pravil Hudáček.

Máme víc energie, zní z Liberce

Hostům pomohl bleskový nástup, po gólu Michala Birnera vedli hned od 2. minuty. To podtrhlo jejich aktivní začátek, který si z domácího ledu přenesli i do Brna.

„Nechceme jen stát a dívat se, jak Brno jezdí kolem nás. Máme mladé mužstvo, tak chceme hrát aktivní hokej. Můžeme si to dovolit. V každém zápase, i proti Boleslavi, jsme měli aktivní nástup. Je dobré na soupeře vletět,“ nadhodil Hudáček.

Za stavu 2:1 na zápasy liberecký útočník věří, že psychická výhoda je na straně jeho celku.

„Kometu jsme ostatně v sezoně porazili už třikrát,“ odpověděl na otázku, zda bude pro Bílé Tygry výraznou vzpruhou vědomí, že Kometu zdolali podruhé během jediné série, což se za poslední tři roky povedlo jen Hradci Králové předloni. „Každé vítězství vám dá víc energie, psychické volnosti, povzbudí. Určitě je to pro nás důležité,“ míní Hudáček.

Navíc doufá, že Liberec, v jehož sestavě je produktivita rozložena na víc hráčů než na straně Komety, bude mít v pokračujícím semifinále i víc sil. „Jsme si toho vědomí, že máme víc energie. Máme mladší mužstvo, to je jasné. Ale Kometa hraje jiný styl hokeje a umí tu energii šetřit,“ přiznal soupeři jeho kvality.