Extraligové semifinále je zpět v Liberci. Kdo vybojuje mečbol?

Jeden z týmů získá mečbol a s ním i cennou psychologickou výhodu. „Už první dva semifinálové duely napověděly, jaká to bude bitva. No a oba zápasy v Brně to potvrdily,“ konstatoval liberecký útočník Radan Lenc. „Naším cílem bylo z Brna přivézt alespoň jeden bod, což se nám povedlo. Jistě, měli jsme na dosah i druhou výhru, ale to je jen kdyby. Teď je na nás, abychom to urvali doma.“

Podle Lence musí tým Bílých Tygrů zlepšit produktivitu. „Se dvěma vstřelenými góly se těžko vyhrává,“ připomněl člen druhého útoku. „Pořád věřím, že semifinále zvládneme a že postoupíme. Jako by se teď začínalo od nuly a hrálo se na dva vítězné zápasy.“

Kometa vyhrála už sedm sérií play off za sebou a útočí na mistrovský hattrick. Obránce Ladislav Šmíd, který má coby bývalý hráč Edmontonu a Calgary bohaté zkušenosti z NHL, je však přesvědčený, že Liberec má na to tým z Brna zastavit.

„Jsme natrénovaní, máme hodně bruslivé mužstvo a hrajeme dobře na puku. Nevyhráli jsme základní část náhodou,“ podotkl Šmíd. „Z mého pohledu máme nejkvalitnější tým, za tím si stojím. Doufám, že to potvrdíme i na ledě,“ dodal účastník dvou mistrovství světa a olympiády 2014 v Soči.

Pokud se dnešní utkání opět nerozhodne v základní hrací době, bude se prodlužovat tak dlouho, dokud nepadne gól. „V základní hrací době můžete chybu odčinit, v prodloužení už ne. A my hráli prodloužení ze čtyř zápasů už třikrát. Ale pro oba je situace stejná. Výhodu nemá ani jeden z týmů,“ míní útočník Radan Lenc.

„Každá série je vysilující, prodloužení jsou znát, ale o to je to hezčí, když dáte gól a rozhodnete. Ze tří jsme dvě nezvládli, ale proto to hrajeme. Tahle série ukazuje, že je to krásný sport,“ řekl brankář Roman Will. „Věřím v naši sílu a můžu dát ruku do ohně, že do toho dáváme maximum a každý maká.“

Liberec si během play off pojistil novou smlouvou už druhého hráče. Útočníka Jaroslava Vlacha následoval obránce Tomáš Havlín. Dvaadvacetiletý hráč, který má na kontě 71 extraligových startů a letos odehrál všechny dosavadní zápasy vyřazovací části, se Tygrům upsal na další rok s jednoletou opcí.

„Dokáže hrát velmi důrazným stylem a zjednat si respekt v osobních soubojích. V aktuální sezoně si ve vysoké konkurenci dokázal vybojovat místo v základní sestavě. Pokud budou mít jeho výkony stále stoupavou tendenci, může se stát důležitým členem našich obranných řad,“ řekl trenér Filip Pešán.

Páté semifinále play off hokejové extraligy mezi Bílými Tygry a Kometou startuje v liberecké aréně ve čtvrtek v 17 hodin, vysílá ho ČT Sport.