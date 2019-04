ONLINE: Vyrovná Třinec semifinále s Plzní? Kometa se chystá na Liberec

Západočeši zvládli obě úvodní utkání na ledě soupeře a vypadalo to, že mohou sérii ukončit doma. Jenže experty favorizovaný Třinec v krizovou chvíli zabral a v Plzni zvítězil. Zvládne to i podruhé? To by mohl být psychický zlom.

Liberec zatím boří předpoklady a v sérii s favorizovanou Kometou vede 2:1 na zápasy. V neděli zvládl duel v Brně a zvítězil 2:1, teď může jít do trháku. Povede se mu to, nebo se domácí proberou a srovnají s rivalem krok?