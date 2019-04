Bylo to špatný. Ale v Brně vyhrajeme, slíbil Zaťovič po prohře Komety

Co rozhodlo zápas?

Že nehrajeme tak, jak chceme. Začneme s tím, až když o něco jde. Do té doby čekáme. Je to škoda.

A co špatné vstupy do třetin? Na začátku první i druhé jste inkasovali.

Špatný, víme o tom. Musíme si ukázat, co se tam děje. Blbý je, že jsou v tu chvíli na ledě zkušení hráči z první lajny a vždycky se necháme zatlačit. Musíme s tím něco dělat.

Liberec má mečbol, není kam uhýbat. Jak vnímáte jeho psychickou výhodu?

Já nevím, jedeme domů a tam vyhrajeme. Dáme do toho všechno. Budou tam lidi, poženou nás. Nějaký mečbol neřešíme. Mají další bod, my to srovnáme a vrátíme se sem.

Uznáte, že měl tentokrát po většinu času Liberec zápas pod kontrolou?

Měl, dal gól z první přesilovky. To nás samozřejmě trošku srazilo, nicméně to nemění nic na tom, že jsme měli hrát líp. Nemůžeme se dostat pod takový tlak. Dvě třetiny jsme tu nebyli, hrála jediná lajna mladých, ti byli výborní: napadali, bruslili, ale my ostatní jsme se jen dívali.

Asistent Pokorný říkal, že druhá třetina byla od vás nejhorší za poslední tři roky.

Asi jo, říkali jsme si v kabině, že to bylo hodně špatný. Nevím, z jakého důvodu. Jsme ustrašení a z toho vznikají chyby. Na to není místo v play off. Rozebereme to na videu a uvidíme.

Nebylo klíčové, že vás Liberec tentokrát nepouštěl tolik do brejků?

Spíš to bylo z naší strany špatný. Nebyl tam pohyb, nebyla tam naše hra. To nebylo tím, že by nás k něčemu nepouštěli. Hráli jsme špatně, to je celé.

Čím vás Liberec přehrál?

Gólama. Začali dávat góly, to rozhodlo.

Neměl jste pocit, že jste byli v určitých fázích zápasu až moc zatažení?

Myslím, že ne zatažení, ale spíš jsme se báli udělat něco navíc. Přitom je to play off a my musíme předvádět nejlepší výkony a každý hráč tam musí nechat 100 procent. Nemůžu to jen někomu hodit a už nehrát. Musíme hrát v pěti, vymýšlet akce.

Přiznejte: je to jiné, co se týče psychiky, když prohráváte a už nemůžete zaváhat?

To se nedá takhle brát, že na to není člověk zvyklý. Už jsem prohrál víc zápasů. Jedeme domů a tam musíme vyhrát. Už není cesty zpátky. Musíme do toho jít s čistou hlavou a věřit si.