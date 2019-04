Teď je zase na nás, abychom se zvedli, hecuje plzeňský Moravčík

„Hrajeme semifinále, ve hře zůstaly čtyři nejlepší týmy. Je to svátek, pro diváky i hráče super zážitek. I tak to bereme,“ říká Moravčík.

Po minulé sezoně se 24letý bek vydal do zámoří, na konci ledna ale předčasně ukončil smlouvu s Montrealem a vrátil se domů. Teď se rve v play off proti Třinci, týmy ve čtvrtek od 18.30 hodin čeká na Moravě pátá bitva. Série je vyrovnaná 2:2.

Jaká je v týmu nálada po dvou domácích porážkách?

Nálada je dobrá. Ukázali jsme si na videu, které věci je třeba zlepšit a na čem zapracovat.

Na čem tedy?

Přidat v soubojích. Nebyli jsme v nich v těch domácích zápasech tak důrazní a aktivní, jak bychom měli. V tom musíme přidat.

Bylo těžké vyhnat z hlavy ty dva neúspěchy na vlastním ledě?

Tolik ne. Vždyť oni museli absolvovat po dvou zápasech v Třinci to samé. Teď je tedy na nás, abychom se s tím popasovali.

První dvě utkání na Moravě jste zvládli výtečně. Nevkradlo se vám malinko do hlavy, že ta série může být vlastně snadná?

Leckdo si tohle asi myslet mohl, že to bude snadné. Ale my jsme si to tedy rozhodně nemysleli. Že bychom už v hlavách měli finále, tak to tedy fakt nehrozilo ani v nejmenším. O tom nemůže být řeč.

Stále platí, že v sezoně mezi těmito týmy vyhrává hostující tým...

No, je to fakt zvláštní. Co k tomu říci, ptá se na to spousta lidí. Teď by se nám určitě hodilo, aby to tak ve čtvrtek pokračovalo...

Přitom v obou domácích zápasech jste šli do vedení. Bylo o to víc frustrující, že jste to nedotáhli?

Vždycky je dobré, když vedete. A ještě lepší je, když vedení udržíte až do konce. Bohužel, to se nám nepodařilo. Je to hokej, to se prostě stává a nám se to stalo dvakrát. Příště už se toho musíme vyvarovat.

Je to v semifinále odlišný hokej, než čtvrtfinále s Olomoucí?

Srovnávat Třinec s Olomoucí nejde. Olomouc je hrozně bojovný tým, na celé sérii to bylo vidět. Třinec má kvalitnější hráče do útoku a do zakončení. I to se v sérii trošku projevuje. Není to asi tolik o těch soubojích, není to tak urputné. Je to trošku jiný styl. Ale není to určitě jednodušší.