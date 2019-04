Výhru nepřeceňujeme, Kometa je silná, řekl dvougólový Jelínek

Takže nebudete mít problém s tím ukočírovat hlavu, když máte mečbol?

Pro mě to těžké nebude, ale máme v týmu mladší hráče. My jim trošku promluvíme do duše. Dokud nevyhrajete čtvrtý zápas - zvlášť s Kometou, tak není nic hotového.

Kometa takovou situaci za poslední roky nezná. Může ji to ovlivnit?

To se asi musíte zeptat jich. Mají výborný tým, ale my taky. Budeme to chtít urvat v sobotu v Brně.

Čím jste Kometu tentokrát přehráli?

My se snažíme hrát pořád stejně: být první na puku, být na něm silní a tlačit všechno do brány. Šance máme každý zápas, tentokrát jsme jich proměnili víc. Ale klidně jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Oba gólmani ale chytají výborně.

Je to velké povzbuzení pro tým, že jste Kometu přehrávali a udolali?

Samozřejmě, ale zase to nechci přecenit, protože výsledek neodpovídá závěru, kdy mělo Brno veliký tlak. Ustáli jsme to. Po psychické stránce jsme na tom teď asi líp, ale dokud nevyhrajete čtvrtý zápas, tak není hotovo.

Máte radost, že jste Kometu dostávali pod velký tlak?

S ní máte takový pocit vždycky, ale pak vám někdo ujede a dá gól. Takže pořád musíte být na pozoru. Kometa výborně hraje předbrankový prostor, čeká na střely a na jeden odražený puk, ze kterého ujede do brejku a skóruje. Opticky to může vypadat, ale oni na to čekají.

Byl tedy klíč k úspěchu, že se vám dařilo eliminovat její brejky?

Už to byl pátý zápas, takže týmy vědí, co čekat. Dávali jsme si na to větší pozor.

Rozhodla druhá třetina, ve které jste odskočili na rozdíl dvou gólů?

Jo, uklidnili jsme se. Kometa nás sice ve třetí třetině trochu zatlačila, ale to se dalo čekat, když prohrávala. Zvládli jsme to. Naštěstí, protože mají zkušené hráče, kteří své šance obvykle promění.

Dodává vám osobně sebevědomí, že se vám daří v koncovce?

Samozřejmě, když to tam padá, tak se cítíte líp. Ale budu rád, i když dá góly někdo jiný a vyhrajeme.