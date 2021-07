Odmakáno, plzeňské hokejisty čeká dovolená. Trenéry zaskočil Pourův odchod

„Hlavně odchod Kuby Poura je pro nás komplikací. Kluků s takovými fyzickými parametry tady moc nemáme. Navíc to přišlo pozdě, na českém trhu už je všechno rozebrané a my bychom už nechtěli jít cestou dalšího cizince, těch už máme dost,“ uvedl Václav Baďouček.



Už se zdálo, že Plzeň rychle najde náhradu, ale nakonec z toho sešlo. „Naskytla se jedna možnost a bylo by to pro nás zajímavé jméno. Bohužel, nakonec to nedopadlo, jednání druhé strany bylo trošku prapodivné,“ konstatoval zklamaně devětapadesátiletý kouč Škody, který tým převzal po minulé sezoně společně s Milošem Říhou.

Suchou část tvořily dva tréninkové bloky, oba zakončil náročný týden na Šumavě. „V některých fázích už byla znát únava, ale všichni se s tím popasovali dobře. Kluky musím pochválit, jejich přístup byl výborný, je znát, že jsou zvyklí tvrdě pracovat. Na led půjdeme dobře připravení,“ mínil Baďouček.

Plzeňský Jakub Pour cloní před olomouckým brankářem Janem Lukášem.

Do tréninku se s kolegy snažil zařadit i herní prvky, tým má za sebou dva vítězné fotbalové zápasy, zkusil si i upravené ragbyové duely. „Byl jsem až překvapený, kolik kluků si s fotbalovým míčem velmi dobře rozumí, mají kvalitní herní myšlení. Ragby jsme s Milošem zařadili do přípravy už před lety v Pardubicích. Je to trénink v pětkách, improvizovaně tam tak zařadíte hokejové prvky, patří k tomu souboje. Je to přiblížení tomu, na co jsme zvyklí,“ popisoval trenér Škody.

Na první šumavské soustředění dorazil také obránce Graňák, tento týden je s týmem útočník Bulíř. Ti se jinak připravují individuálně. Na ledě už se tým sejde kompletní, tedy i s útočníkem Mertlem a švédským triem Lang, Thorell, Blomstrand.