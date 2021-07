Příchod lídra. S céčkem bych neměl problém, říká nová plzeňská posila Kindl

Po odchodu tahouna Milana Gulaše do mateřských Českých Budějovic shání Škoda Plzeň nového lídra. Stát by se jím mohl obránce Jakub Kindl, který by měl na západě Čech brzy podepsat smlouvu. „Vracím se do místa, kde mě hokej nejvíc bavil a kde jsem si ho nejvíc užíval. Jsem strašně moc rád, že jsem zpátky,“ pronesl po pondělním úvodním tréninku na ledě.