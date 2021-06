Plzeňští hokejisté se chystají na Šumavě, dorazil i Bulíř

Sedmadvacetiletý forvard, který by měl být po odchodu Milana Gulaše hlavní ofenzivní silou Škody, dorazil za týmem na druhé šumavské soustředění, které zakončí hrubou část letní přípravy.

„Hned na úvod jsem zjistil, že jsem tady nejstarší, to se mi tedy ještě nikde jinde nestalo,“ usmíval se Bulíř po prvním tréninku v Železné Rudě.

„Je to záhul, ale na soustředěních to tak bývá. Člověk si mákne, je to potřeba. A když vidím mladé kluky, jak makají, chtějí se zlepšovat a posunout se dál, mám z toho dobrý pocit,“ pochvaloval si liberecký rodák, který se dosud připravoval individuálně.

Po šumavském soustředění dostane plzeňský tým tři týdny volna, na konci července už hráči vyjedou na led. „Zatím můžeme být s přípravou spokojení, bohužel se nám zranil David Kvasnička, to je jediný kaz. Věřím, že zdravotně na Šumavě vydržíme, abychom se na ledě sešli kompletní,“ konstatoval trenér Škody Václav Baďouček.