Bulíř může dělat minimálně bod za zápas, tvrdí plzeňský manažer Vlasák

„Zapojím se hned. Nicméně příprava je prakticky celá na našem kondičním kouči Honzovi Snopkovi. Dělá to už nějaký rok a velmi dobře, fyzicky jsme byli v minulých sezonách vždycky připravení výborně,“ říká 46letý Vlasák.



Vás čeká jiný úkol, nastartovat éru bez jasného lídra Milana Gulaše i dalších opor. V Plzni končí gólman Frodl, veterán Kracík či bojovníci Straka a Eberle...

Změn je hodně. Všem klukům, kteří odchází, patří veliký dík. Guli tady odvedl fantastickou práci, stejně jako další. Dominik Frodl odychatal skvělé sezony, nikdo třeba nevěřil, že Kráca tady po návratu z Německa odehraje ještě tolik let a vždy s výrazným podílem na úspěchu. Ale přivedli jsme hráče na jeho post, nebylo by vůči němu fér, abychom ho drželi jako čtvrtého centra. Zkusí to jinde.

Změny v kádru Plzně PŘÍCHODY

Brankař: Miroslav Svoboda (26 let, Vítkovice). Obránce: Dominik Graňák (37 let, Karlovy Vary/Hradec Králové).

Útočníci: Michal Bulíř (28 let, Liberec), Jan Schleiss (26 let, Vítkovice), Gustaf Thorell (31 let, Švéd., BIK Karlskoga) ODCHODY

Dominik Frodl (Pardubice), Milan Gulaš (České Budějovice), Petr Straka (Litvínov), Jan Eberle (Mladá Boleslav), Jaroslav Kracík (Litoměřice), Luboš Rob (Vsetín), Martin Dočekal (Kometa Brno), Albert Michnáč (České Budějovice), Matěj Stříteský (?)

Koho z odcházejících hráčů jste chtěli udržet, ale nepovedlo se?

U Petra Straky jsme zájem měli, ale pak už jsme nebyli ochotní jít na nějaké finanční požadavky, které pro nás byly již za hranou. Dlouho jsme se rozmýšleli u Matěje Stříteského, ale nakonec jsme po podpisu nových smluv neměli v našem budgetu takový finanční prostor.

Byl ve hře i odchod Tomáše Mertla, nechtěl se s Gulašem vrátit do Českých Budějovic?

To vůbec nebylo ve hře. S Tomášem počítáme, věřím, že se dá po složité sezoně zdravotně do pořádku a bude zase platným článkem. A že se během další sezony budeme třeba bavit o nové smlouvě.

Nejvýraznější posilou je útočník Bulíř z Liberce. Bude pro ofenzivu Plzně klíčovou personou?

Má potenciál dělat minimálně bod na zápas. Potěšilo mě, že zájem byl oboustranný, Plzeň bere jako novou výzvu. A chce tady prokázat, proč jsme ho brali. Netvrdím, že může Gulaše stoprocentně nahradit, Milan je kometa celé extraligy. Ani ho tím nechci svazovat. Ale Michal si uvědomuje, proč přichází, že očekáváme góly, přihrávky, že bude lídrem naší ofenzivy.

Michal Bulíř

Vrací se gólman Svoboda, který vám před třemi lety tak trošku pláchl do Ameriky. To je pryč?

To se ve sportu stává. Když tady byl, chytal skvěle, i náš kouč gólmanů Ruda Pejchar si s ním znovu přál pracovat. Dohodli jsme se s ním na dva roky, s Dominikem Pavlátem může vytvořit vyrovnanou dvojici, která nám pomůže do play off. Kdo bude jedničkou, to záleží na nich. Hlavně chceme, aby si pomáhali, komunikovali spolu.

Co čekáte od Gustafa Thorella, centra ze Švédska?

Mám velká očekávání. Je to chytrý hráč, měl by tvořit hru, centr do prvních dvou lajn. Měli jsme ho vyhlédnutého už loni, z nějakých důvodů to nevyšlo. Ale se Švédy málokdy šlápnete vedle. Jsou zvyklí pracovat, mají výbornou morálku.

Kolik mladíků z juniorky s vámi půjde do přípravy?

Jiříček už tu je, šanci dostanou David Špaček, Vláďa Kremláček, Dominik Soukup a Marcel Marcel. V přípravě i na ledě. A dál platí, že jednáme ještě o dvou posilách.