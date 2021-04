Gulaš se vrací do Českých Budějovic, do Plzně letí víc než dva miliony

„Milan odchází. Věděli jsme, že ta situace nastane a děláme všechno pro to, abychom i bez něj byli dál úspěšní,“ uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák, který bude v příští sezoně zároveň asistentem trenérů Baďoučka s Říhou.

Pro Škodu začíná nová éra.

Bez kapitána, který byl čtyři roky naprosto klíčovou personou týmu. Nejproduktivnějším hráčem, střelcem, tahounem. Byť měl v Plzni smlouvu ještě na příští sezonu, zlákal ho návrat domů na jih Čech. Motor má za pětatřicetiletého Gulaše zaplatit přes dva miliony korun.

„Mohlo se ještě stát cokoliv. Ale když Milan přišel během sezony, že by to rád zkusil doma, odpověděl jsem mu, že to respektuji. Zároveň věděl, že my se podle toho musíme zařídit, mančaft postavit jinak a nahradit ho. Šel i trochu do rizika, protože kdyby to s Českými Budějovicemi nakonec nevyšlo, peníze na něj by už tady zřejmě nebyly,“ popisoval Vlasák.

Právě klubový rekord Vlasáka v počtu získaných bodů v základní části překonal Gulaš loni v únoru. Za pár dnů pokořil i plzeňskou metu v počtu nastřílených gólů, který držela z ročníku 1982/83 legenda Škody František Černý.

„Za ten můj bych mu nejraději vynadal,“ vtipkoval Vlasák. Dobře ví, co Gulaš pro Plzeň znamenal. „Sedmdesát, možná osmdesát procent výkonu mužstva. Když to vzal na sebe, byl schopný rozhodnout zápas a nebylo jich málo. Měli jsme v něm obrovskou jistotu, na každou sezonu se skvěle připravil, gólů a přihrávek udělal mraky.“

Podaří se Plzni tuhle ztrátu zacelit? „Musí se to rozložit na víc kluků, kteří to vezmou na sebe a budou řídit i kabinu. Je jich tady dost, kteří to v sobě mají a na ledě to jsou schopní ukázat,“ věří Vlasák.

Po Gulašovi zůstane volná také pozice kapitána. Adeptů na „céčko“ je víc. Slovenský bek Peter Čerešňák, zkušení centři Tomáš Mertl či Pavel Musil, ale třeba i kometa minulé sezony Petr Kodýtek.

Plzeň se každopádně snaží na éru „Pogulašovou“ vyzbrojit co nejlépe. Byť posily klub oznámí dle tradice až první květnový den, už prosakují zprávy o příchodu gólmana Miroslava Svobody, obránce Dominika Graňáka či útočníků Michala Bulíře a odchovance Jana Schleisse.

A Vlasák potvrdil také útočnou posilu ze Švédska, podle deníku Sport je Plzeň dohodnutá s jedenatřicetiletým Gustavem Thorellem z druholigové Karlskogy. „Hráč, který přijde, je zkušený centr. Párkrát jsme ho viděli, jdou na něj skvělé reference i co se týká charakteru. A na dalším jménu ze Skandinávie ještě pracujeme,“ řekl manažer.

Přípravu noví trenéři Škody zahájí už příští týden