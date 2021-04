Gulašův odchod? Rozhodnuto stále není, říká plzeňský manažer Vlasák

Na plzeňskou střídačku se vrací po třech letech, roli asistenta si vyzkoušel od října 2016 až do konce další sezony. Teď si ho k sobě vybrali noví trenéři Škody Václav Baďouček s Milošem Říhou.

Přiznal jste, že vás jejich nabídka příjemně zaskočila. Těšíte se znovu na trenérskou práci?

Vím, že to bude časově náročné. Musím být každý den s týmem na ledě, k tomu je hlavně v létě a před sezonou spousta administrativních věcí. Ale těším se. Z další sezony mám respekt, změn je dost. Ale mám dobrý pocit. Když se s trenéry bavíme, cítím, že jsme na jedné lodi. Chceme, aby to v Plzni všechno fungovalo.

Noví trenéři mají stejné pravomoci. Věříte, že tenhle model se osvědčí?

Na to jsou různé názory. Někdo tvrdí, že to fungovat nemůže, další, že ano. Je to poměrně nová věc, sami trenéři to tak chtěli. Miloš má takovou zkušenost z nároďáku, Venca s tím také souhlasí. Mohou přijít třecí plochy, kdy si třeba ohledně sestavy každý řekneme jiný názor. Pak musí přijít dohoda a podle schůzek, které jsme zatím měli věřím, že společnou řeč vždycky najdeme.

Řekli si trenéři něco ke kádru, který jste pro další sezonu jako sportovní manažer tvořil? Zasáhli do něj nějak?

Když jsme je oslovili, oba dostali seznam hráčů, kteří jsou podepsaní. S tím, kolik prostoru je tam na další doplnění týmu, kde by nás mohla ještě tlačit pata. Už jsme zmínili, že si necháváme okénko pro jednoho obránce a jednoho útočníka. Jmen chodí dost, nechceme se unáhlit. Chceme si být jistí, že vybereme pro tým to nejlepší. Jinak je kádr z 90 procent hotový.

Už je definitivní, že Plzeň opustí kapitán Milan Gulaš?

Hotové nic není. Mohu potvrdit, že jsme v kontaktu s Českými Budějovicemi, mají o Milana zájem, bavíme se o nějaké finanční stránce, protože Guli u nás má smlouvu na další rok. Čekáme, jak se k tomu Budějovice postaví. Zatím nic rozhodnuté není.

Přikláníte se k tomu, že zbývající volná místa v týmu zaplní cizinci?

Může a nemusí to tak být. Platí, že potřebujeme trochu přidat na důrazu. Podle toho hledáme obránce i útočníka, který má tah na branku, nebojí se jít do předbrankového prostoru. To jsou hlavní atributy, koho si vybíráme. Ale jestli je to Kanaďan, Fin, Čech nebo Slovák je jedno. My si o těch hráčích sbíráme co nejvíc informací, zjišťujeme jejich charakter, aby zapadli co nejlépe.

Takže obecně hledáte typ hráče, kterým byl Ryan Hollweg?

Dalo by se to tak říci, ale takových hráčů zase tolik není. Dám příklad. Kolikrát si v Americe vyberete kluka, který tam tímhle stylem hraje. Ale v Evropě chce ukázat něco jiného. Najednou chce bodovat, odrazit se třeba do KHL, kde získá lepší kontrakt. I to musíme sledovat. Chceme přidat na důrazu. Ale v mých očích by to měl být hráč, který zároveň přidá alespoň deset, dvanáct gólů za sezonu.

Nový trenérský štáb v Pzni. Zleva Václav Baďouček, Miloš Říha, Tomáš Vlasák a Rudolf Pejchar.

Na konci základní části jste kvůli zraněnému kolenu přišli o klíčového obránce Čerešňáka. Bude v pořádku do začátku přípravy?

Čero už chodí s kondičním trenérem Honzou Snopkem a fyzioterapeutem trénovat, denně je v posilovně a jeho stav se hodně lepší. Letní přípravu, která začne 3. května, by stihnout měl. Nevíme, v jakém módu, s jakými omezeními. Ale zatím se to jeví tak, že by ani žádná mít nemusel.

Budete mít teď ještě čas na skauting, sledování hráčů třeba z první ligy? Nebo vás v tom někdo zastoupí?

Dám příklad. Když bude volná sobota a bude se hrát na Slavii, půjdu se na první ligu podívat. Ale je jasné, že toho teď nebudu stíhat tolik. Určitě se v klubu domluvíme, že se na nějakého hráče pojede podívat třeba kouč juniorky. Věřím, že najdeme cestu. U prvního týmu to bude zápřah, hraje se od září a nejlépe až do konce dubna. Ale jdu do toho. Trenéři nade mnou jsou daleko zkušenější, ale na střídačce se budu snažit maximálně pomoci.