Změna po třech úspěšných letech, Vrchlabí hledá Baďoučkova nástupce

„Nabídku od Tomáše Vlasáka jsem dostal bezprostředně po skončení naší sezony s Vrchlabím, takže ještě na cestě domů ze Vsetína. Sice pro mě byla překvapením, ale rozhodl jsem se velice rychle. Jsem Plzeňák, proto mě obrovsky oslovila. Dohoda byla velice rychlá,“ uvedl odcházející trenér Baďouček.

Pro vedení vrchlabského klubu to byla poměrně nečekaná komplikace, pod Baďoučkem se totiž týmu dařilo. V první sezoně pod jeho vedením mu těsně unikl postup do 1. ligy až ve finále kvalifikace, následující byla postupová a v té letošní obsadil jako nováček lichotivé 4. místo v základní části.

„S Václavem jsme již byli dohodnuti i na příští sezoně, ale jakmile skončila naše pouť letošním play off, ozvala se mu Plzeň a v tu chvíli nebylo co řešit. Je to pro něj obrovská příležitost trénovat extraligu a ještě ke všemu doma,“ uznává Baďoučkovy argumenty manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec.

Po úterním definitivním rozuzlení celé situace má vrchlabský klub údajně několik možností, jak trenérský post u týmu obsadit.

„V tuto chvíli máme na stole nějaké varianty, ale nechceme nic uspěchat. Je pro nás důležité, aby nový trenér svou filozofií zapadl do konceptu našeho klubu a abychom byli přesvědčeni, že dokáže skloubit veškeré cíle, které budou i pro příští sezonu stejné: postupně do týmu zabudovávat vrchlabské hráče, dobře pracovat a dávat prostor pardubickým talentům a především dovést tým do play off,“ uvedl k probíhajícím jednáním Jakubec.

Baďouček do Vrchlabí přišel před třemi lety ve chvíli, kdy klub začal výrazněji podporovat mecenáš Petr Dědek, jenž se v minulém roce stal majitelem extraligových Pardubic. Klub si i díky Dědkovi stanovil jako hlavní cíl návrat do 1. ligy, což se mu také v minulé sezoně podařilo. Letošní prvoligová pak byla až nečekaně vydařená i díky spolupráci právě s Pardubicemi.

„Trenér Baďouček zde odvedl velký kus profesionální práce a navíc svou trenérskou filozofií výborně zapadl do schématu našeho klubu,“ uvedl Jakubec.