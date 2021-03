Frodl odejde. A Gulaš? Je to otevřené, říká plzeňský šéf Straka

„A výsledkově? Se základní částí můžeme být spokojení. Měli jsme spoustu zranění a týkala se navíc klíčových hráčů. Ale popasovali jsme se s tím. V předkole jsme ovšem čekali jiný výsledek, z toho jsem zklamaný,“ hodnotil při online setkání s novináři generální manažer HC Škoda.



Straka mluvil o důvodech brzkého vyřazení, změnách v týmu, ale i o tom, že příští sezonu bez diváků v ochozech by nepodpořil.

Čeká Plzeň před příští sezonou velký třes v kabině?

Změn bude docela dost. Ale zároveň máme dost času, abychom si všechno dobře promysleli, nemusíme dělat ukvapená rozhodnutí.

Nejvíce otazníků je okolo kapitána Milana Gulaše. Skončí v Plzni?

Mohu potvrdit, že odejde Dominik Frodl, o čemž už se ví delší dobu. Budou i další odchody, zároveň je připravené doplnění týmu. S Milanem dál budeme mluvit. I když se něco napsalo, nic není stoprocentní. Uvidíme, co bude dál. Na novou sezonu se musíme dobře připravit, poučit se. Bude sestupová, na to si musíme dát bacha.

Smlouva končí trenéru Čihákovi. Bude u týmu pokračovat?

V tom je výhoda, že nás teď netlačí čas. Všechno si chceme vyhodnotit. S trenéry budeme mluvit, chci slyšet jejich sebereflexi, co by zpětně udělali jinak, jakou mají vizi do budoucna. Pohled ze střídačky je jiný než z hlediště. Rozhodneme se podle toho, o čem si budeme myslet, že je pro mužstvo nejlepší. Dejte nám na to týden, dva.

Vraťme se k nepovedenému předkolu. Do něj jste šli z páté příčky, proti Olomouci byli jasným favoritem. Co se stalo?

Pro mě bylo zásadní, že jsme nedokázali během tří zápasů nic změnit. Nemá smysl mluvit o tom, co by se stalo, kdyby se lajny promíchaly jinak, kdyby se změnila taktika. To už se nedozvíme. Jde o jinou věc. Já zažil iks play off. Když vám nevyjde první zápas, doufáte, že druhý bude úplně jiný. V nasazení, hře do těla, agresivitě, klidně s pár rvačkami. Nemusíte vyhrát, můžete místo toho dostat pět gólů. Ale soupeř musí vědět, že se něco děje. A to jsem u nás neviděl. Nejlepší výkon jsme předvedli posledních deset minut prvního zápasu. Jinak jsme opticky možná byli lepší, ale to je v play off málo. Zaslouženě jsme vypadli, Olomouc to chtěla víc než my.

Scházelo vám víc silovějších a fyzicky odolnějších hráčů?

Ne. Tohle je o mentalitě. Podívejte se na čtvrtfinále, je tam spousta ofenzivních mužstev. Ale play off je o tom, že musíte přepnout na úplně jiný level. Změnit myšlení. I hráči, kteří nehrají do těla každý zápas, to teď musí udělat. Je to nutnost, na pár týdnů se tomu zcela oddat. Když bude třeba, být na ledě jako klasická „svině“. Máme hráče, kteří mohli přepnout, změnit ten mód. Ale neudělali to. Neplivu po nich, to ani náhodou. Ale tohle mi scházelo. Když má pomoci, že se poperu, musím to udělat. Když mám dávat góly a nedaří se to, tak aspoň nesmím žádný dostat, všechny střely zblokovat. Uvidíte, jak to bude v semifinále, ve finále. Tohle je nutnost, abyste byli úspěšní.

Tomáš Vlasák (vpravo) a Martin Straka na tiskové konferenci.

Vletěl jste kvůli tomu během předkola do hráčské kabiny?

My jsme s Tomášem (Vlasákem, sportovním manažerem) byli s klukama denně, mluvili s nimi. Po prvním utkání, po druhém, kdy nám začalo téct do bot. Já nemůžu říci, že kluci nechtěli. Ale prostě to tam nebylo, nic se nezměnilo. Někdy můžete udělat cokoliv, ale když to v týmu není zrovna těch důležitých deset dnů, nepotkáte se s formou, vypadnete. Bohužel, to se stalo nám.

Těsně před koncem základní části se vám zranil Peter Čerešňák, klíčový obránce. Spekulace: bylo by to s ním na ledě jiné?

Čero chyběl. Je to naše jistota, klíčová osoba na přesilovku, na oslabení, odehraje spoustu minut. Ale když jsme šli do předkola z pátého místa, měli jsme i bez něj mít na to, abychom došli dál. Budu se opakovat, mně tam chybělo play off myšlení. Jako bychom dál jeli základní část.

Na to, že sezona skončí takhle brzy, jste v Plzni v posledních letech nebyli moc zvyklí.

Stalo se, už to nevrátíme. Nemá cenu to teď nějak prodlužovat. Kluci si odpočinou. Sezona nebyla standardní a můžeme jen doufat, že se to zlepší. Já kluky obdivuji, jak to zvládli bez diváků. Bylo to pro všechny náročné, ale celá extraliga se s tím popasovala velmi slušně, na ten hokej se dalo i ve složitých podmínkách koukat.

Všechny kluby musely sáhnout k úsporným opatřením. Umíte si představit, že by se situace ohledně koronavirové nákazy nelepšila a i další ročník začal v prázdných halách?

Neumím. Teď mám čas obejít všechny sponzory. Poděkovat jim, že vydrželi, že nám pomohli. Významná je i pomoc od Národní sportovní agentury. Ještě všechno budeme počítat, ale nějak jsme to zvládli. Chci moc poděkovat fanouškům, jak při nás stáli, přestože se na stadion nemohli dostat. A také všem hráčům. Za ústupky, které vzhledem k ekonomické situaci udělali. Opravdu si neumím představit, že i další sezona bude bez lidí. I když to vypadá, že se situace pořád nelepší, věřím, že se začne blýskat na lepší časy. Už v letošní sezoně jsme jasně prezentovali, že nechceme hrát bez fanoušků. A stejně budeme postupovat i v té nadcházející. Bez lidí to nedává smysl, je to extrém. Nevím, jak to vidí ostatní kluby, ale mě jedna taková sezona stačila.

Budete v té příští dál dávat hodně prostoru mladým hráčům, za což slyšíte hodně chvály?

Máme jich hodně a musíme s nimi dál dělat, aby se posunuli. Není to o jedné sezoně, musí to dál potvrzovat. Aby jedna špatná, což se stane každému, byla vyvážená čtyřmi skvělými. Šanci znovu dostanou, ale není to automatické. Je na nich, jak s ní naloží. A zase pozor, nedělejme z toho školku. Nemám představu, že musí být v týmu patnáct mladých kluků a skončíme v tabulce dole.

Teď se vracíme ke změnám v týmu. Nakolik máte jasno o jeho podobě?

Možná na jednoho, na dva hráče budeme mít ty, které jsme chtěli. Některé udrželi, další přijdou. A necháváme si tam ještě dvě místa volná, pro obránce a pro útočníka. Uvidíme, jak se to na trhu bude vyvíjet. Z devadesáti procent máme tým postavený, i když teď vám jména ještě říci nemohu.

Ať už situace okolo Milana Gulaše dopadne jakkoliv, bude hodně změn. Nemáte z toho trošku obavy před sezonou, po které jeden tým přímo sestoupí?

Vnímám to. Doufám, že to zvládneme. Když Milan odejde, určitě to nebude lehká sezona. Ale nikdy nevíte, co se stane, dokud to neuděláte. Guli je pro nás dominantní a v tuhle chvíli nevíme, jestli dál bude. Ale jestli se to stane a odejde, třeba vystoupí někdo další. Takhle ostatní mohli vnímat, že to leží hlavně na něm a na Mertlíkovi. Teď by to mohli vzít za své. Uvidíme. Posily jsme udělali, chceme být dál úspěšní. A samozřejmě budeme reagovat podle průběhu sezony.

Za pár dnů přepnete na jinou roli, asistenta u národního týmu. Počítáte s tím, že na první kemp dostane pozvánku i někdo z Plzně?

Příprava na mistrovství světa začne první dubnové pondělí. Jeden či dva kluci z Plzně pozvánku asi dostanou. Ale nebudu jmenovat, tohle je otázka na Filipa (Pešána). Budeme se spolu bavit, je na něm, aby nominaci odsouhlasil a zveřejnil.