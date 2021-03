Letos zatím nic. Zachrání Gulaš sezonu trofejí z play off?

V podivné koronavirové sezoně zbývá plzeňskému kapitánovi poslední možnost. V play off, v němž ve středu jeho tým rozehrává předkolo proti Olomouci. „Když se všechno spojí, můžeme uspět,“ tvrdí Gulaš. „Chci vyhrát tak moc možná i proto, že jsem pohár nad hlavou ještě nedržel.“



Ač se jeho zarostlá tvář v extralize stala zárukou úspěchu, v pětatřiceti na zlatou oslavu stále čeká.

Přitom paradoxně k ní neměl Gulaš úplně daleko před osmi lety právě v Plzni. Vždyť i většinu sezony byl součástí pozdější mistrovské party se Strakou, Vlasákem nebo Špačkem. Jenže krátce před play off přestoupil Gulaš do Kontinentální ligy.

Českobudějovický rodák a odchovanec Milan Gulaš se připravuje na novou hokejovou sezonu pod vedením trenéra Dominika Kodrase Dominika Kodrase.

Dnes Straka s Vlasákem řídí klub z kanceláře, Špaček zase ze střídačky diriguje obránce. A Gulaš zastává neméně důležitou funkci na ledě i v kabině. „Poslední roky máme velmi mladé mužstvo a on ho vždy dokázal dostat minimálně do play off,“ říká František Černý, šedesátník a další z klubových legend. Dvakrát to Plzni stačilo na bronz, loni play off stornoval covid.

Teď je ze všech dvojic v předkole podle bookmakerů Plzeň největším favoritem. Hlavně díky Gulašovi.

Hradecký útočník Jordan Perret (vlevo číslo 94) v souboji s plzeňským forvardem Milanem Gulašem před domácím gólmanem Markem Mazancem.

Minulý týden zakulatil počet extraligových bodů na pětistovku. Po sečtení posledních šesti sezon nenajdete v nejvyšší soutěži produktivnějšího borce. I v chystaném velkém hráčské průzkumu MF DNES a iDNES.cz ho samotní hokejisté řadili mezi nejuznávanější osobnosti celé soutěže.

Plzeň - Olomouc Online od 17.30 hodin

Proto se nenechte úplně zmást, že Gulašova nadvláda skončila. V základní části s 56 body (21+35) obsadil třetí příčku i proto, že ho v únoru ho z pěti duelů vyřadilo tajemné zranění.

„Furt to není ideální, ale bolístky se musí hodit za hlavu,“ hlásí teď. Možná ještě víc ho v rozmachu brzdilo, že většinu základní části odkroutil bez osvědčeného centra Mertla, který dokonce marodil čtvrt roku. Naopak se ukázala jiná ceněná vlastnost. Ať ke Gulašovi trenér Čihák přiřadil téměř kohokoliv (Kantner, Pour nebo Lang), jejich statistiky a výkony rostly.

Milan Gulaš si užívá trénink bez střechy v Dobříši.

„Pokud byste se zeptali všech generálních manažerů extraligových týmů, jestli Gulaše chtějí v mužstvu, pravděpodobně vám odpoví, že ano,“ trefně popsal českobudějovický manažer Stanislav Bednařík.

Už nějakou dobu se šušká, že se Gulaš stane novým pohonem Motoru v příští sezoně. Logiku by to mělo. Z Českých Budějovic pochází. V klubu se vyučil hokejovému řemeslu a přes léto ve městě trénuje. „U nás má ještě na rok smlouvu,“ opakuje plzeňský manažer Tomáš Vlasák. „Obecně ale platí, že nebudeme přemlouvat hráče, který u nás nechce být.“

Extraligové zákonitosti i startující play off tyhle debaty odsouvají. Zaniknout by ale nemělo, že v něm mohou zaznít poslední Gulašovy plzeňské výstřely.