Loučení? Gulaš o svém konci v Plzni: Na to nebudu odpovídat

Byť má pětatřicetiletý lídr v Plzni smlouvu ještě na další rok, o jeho návrat do rodného města silně usiluje českobudějovický Motor, který láká do týmu i další zkušené borce Pecha či Novotného.

Gulaš ale svou budoucnost prozatím tají. I proto, že po nečekaném vyřazení v předkole měl v hlavě především zklamání. „Co prožívám? Česky a lidově? Nas.....,“ popsal své pocity. „Tenhle týden se nám nepovedl, všichni jsme zklamaní. Ale je třeba pogratulovat Olomouci, hrála fantasticky.“

S centrem Mertlem se jako elitní duo proti precizní defenzivě Hanáků neprosadili. „Olomouc byla tuhá, skvěle připravená. A že jsme se my jako první lajna neprosadili, má vliv na výsledek celé série. Je to hodně frustrující. Přitom do třetího zápasu jsme vstoupili výborně, devět minut je nepustili z pásma. Věřili jsme, že tady vyhrajeme a zdramatizujeme to. A pak jednou ujeli, brejk vyřešili krásně a zase šli do vedení. Pak už to bylo zase strašně urputné,“ povzdychl si Tomáš Mertl.

„Všechny tři zápasy byly jako přes kopírák,“ souhlasil Gulaš. „Je to škoda, jeden týden víceméně shodí devět měsíců dřiny. Letos byla divná sezona ve všech směrech. Bez diváků, měli jsme plno zraněných, sestavu lepili. Ale na druhou stranu, ať vidíme i pozitiva, se do sestavy zapracovala spousta mladých kluků, což je pro Plzeň skvělý příslib.“

Zda u toho dál bude on i letitý parťák Mertl, o kterém se také hovoří jako o jedné z možných posil Českých Budějovic, ukáží příští týdny.

V kolonce změn směrem z kádru ven je tak zatím jistý především odchod gólmanské jedničky Dominika Frodla. Podle všeho by měl ale zůstat v extraligovém kolotoči, nejčastěji se v zákulisí hovoří o tom, že zamíří do Pardubic.

Nové posily Plzeň, stejně jako další kluby, tradičně oficiálně oznamuje až začátkem května. Pokud skutečně dojde na Gulašův konec, je jasné, že tým bude potřebovat jinou výraznou osobnost do ofenzivy. A popravdě, ne jednu.