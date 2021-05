Hokejisté Plzně zahájili letní dril. Bez reprezentantů i tří posil

„Když jsem odjížděl z domova, blesklo mi, že je to přesně 31 let, co se sem znovu vracím do práce,“ svěřil se Václav Baďouček, někdejší výtečný obránce Škody, který však jako trenér dosud pracoval jinde. „Máme dost času, abychom si s klukama jednotlivě sedli, řekli si, jaké mají očekávání oni a jaké my,“ uvedl devětapadesátiletý kouč.

V úterý a ve středu tým čekají fyzické testy v Praze, hrubá část přípravy jinak tradičně leží hlavně na kondičním trenérovi Janu Snopkovi. „Honza to má nastavené dobře, razantní změna nepřijde. Ale nějaké nové věci do přípravy zařadíme.“

Kádr se zatím sešel v omezeném počtu šestnácti hráčů. Bez tria mladíků, kteří jsou na šampionátu osmnáctek v USA. Bez pětice Bulíř, Graňák, Lang, Mertl a Thorell, jež se chystá individuálně. A také bez reprezentantů Kodýtka, Suchého a Poura, kteří teprve před pár dny vypadli z přípravy na mistrovství světa.

„Ti mají volno do 17. května. Zvlášť Kody (Kodýtek) měl náročnou sezonu, objel všechny akce národního týmu. Dostal zákaz vstupu na stadion,“ pousmál se Baďouček. Z nových posil se tak v šatně hlásili gólman Miroslav Svoboda a útočník Jan Schleiss, oba se však vrací z Vítkovic do známého prostředí.



„Šlajskovi jsem taky hned připomněl, co mi udělal. A ještě ho teď v šatně posadili vedle mě, čeká ho pěkná šikana,“ vtipkoval obránce Peter Čerešňák na adresu Schleisse. Právě po souboji s ním na konci února si totiž slovenský bek zle poranil koleno, musel na operaci a přišel o play off.



„Čekal jsem, že mi to dá sežrat ještě víc. Ale oba víme, že to bylo nezaviněné. Bohužel se to stalo zrovna mezi námi, přitom se máme rádi. Hlavně jsem moc rád, že už je Čero v pořádku a může trénovat,“ reagoval Jan Schleiss.

Plzeň má před sebou osm týdnů přípravy na suchu proložených dvěma soustředěními na Šumavě na konci května a června. Po dovolené se tým sejde 26. července na ledě, to už v plném složení i s největšími posilami Bulířem a Thorellem. Na dobré cestě je navíc příchod dalšího forvarda ze Švédska. „Může to být výhoda. Hráči ze severu jsou obecně zvyklí dobře trénovat, dodržovat systém. Máme na ně dobré reference,“ řekl Baďouček.

Po odchodu Gulaše se uvolnila i pozice kapitána. „Jsem příznivcem toho, že my navrhneme nějaké kandidáty a mužstvo si k tomu pak řekne své,“ mínil trenér. Tipněte si tedy. Bude to Mertl? Nebo Čerešňak? Či Kodýtek?