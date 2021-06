Třetí Švéd pro hokejovou Plzeň. Útok přitvrdí Ludwig Blomstrand

Škoda tak rozšiřuje skandinávskou legii. Po obránci Viktoru Langovi, který v týmu působil již loni, přibyli dva forvardi. Nejprve centr Gustav Thorell z Karlskogy a teď stokilový pořízek se zajímavou produktivitou Blomstrand.

„Je to velký a silný hráč. Nechci, aby to znělo tak, že přichází švédský Ryan Hollweg, takových bohužel moc není. Ale je to hráč s dobrou střelou, umí dát gól, je kvalitní bruslař a silný v předbrankovém prostoru, kde nám v minulých sezonách důraz trošku chyběl,“ popisuje posilu Tomáš Vlasák, sportovní manažer Plzně.

Před deseti lety byl někdejší mládežnický reprezentant Blomstrand draftovaný ve čtvrtém kole Vancouverem, v NHL se ale nikdy neobjevil, působil v nižších soutěžích AHL a ECHL. V létě 2016 se vrátil do Švédska, postupně hrál za mateřský klub Almtuna IS, deset utkání zvládl v elitní SHL za Karlskronu a poslední čtyři sezony působil v Södertälje SK ve druhé lize. V minulém ročníku ve 44 zápasech nastřádal 37 kanadských bodů za 20 gólů a 17 asistencí, sezonu předtím se dostal přes metu třiceti branek.

„Viděli jsme Ludwiga v několika utkáních na videu a určitě není náhoda, že dal ve švédské Allsvenskan tolik gólů. Pro náš tým by měl být posilou,“ věří Vlasák.

Poté, co Škoda před několika lety prakticky pootevřela extraligový trh zámořským borcům a hráči jako Hollweg, Bomersback, St. Pierre či Johnson tu zanechali výraznou stopu, teď razí skandinávský model.

„Jeden z parametrů je, že tihle hráči jsou zvykli poctivě pracovat, jsou vychovávaní ve velké konkurenci. Viděli jsme minulou sezonu, jak se v tréninku i mimo led chová Viktor Lang. S Gustavem (Thorellem) jsme měli námluvy už loni, teď jsme se rozhodli pro dalšího Švéda,“ říká manažer a zároveň jeden z asistentů plzeňského týmu.

Vlasák zároveň potvrdil, že útok Škody je pro tuto chvíli kompletní. A kádr by měl brzy doplnit ještě jeden obránce. „Jsme před finální dohodou. Až to bude definitivní, půjdeme s ním na veřejnost,“ míní Vlasák.