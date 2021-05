Gulaše znám, ale on mě asi ne, směje se plzeňská posila Thorell

Přestože věkově už je zřejmě ve druhé polovině své kariéry, na podobné dobrodružství se drobný centr, který v dresu Karlskogy sbíral ve druhé švédské lize přes bod na zápas, vydává poprvé. Dvě sezony strávil v Norsku, hokej mimo Skandinávii pro něj bude úplnou novinkou.

Plzeňský klub mu doporučil Viktor Lang, se kterým hrával právě v Karlskoze. Na nové barvy si zvykat nemusí, modrou a bílou dobře zná.

Čeká vás krok do neznáma, určitě i jisté vystoupení z komfortní zóny. Převažuje u vás nadšení, nebo spíš nervozita?

Jsem hrozně natěšený. Je to pro mě super, že si to můžu vyzkoušet. Skvělá příležitost, už se do Plzně moc těším.

Proč jste se rozhodl podepsat právě na západě Čech?

Líbilo se mi, co mi o Plzni řekl Viktor Lang. Celkově jsem slyšel o klubu i o lize samé dobré věci. Už abych si ji konečně zahrál.

Co přesně vám váš bývalý spoluhráč z Karlskogy - a nynější z Plzně - o městě a klubu vyprávěl?

Říkal, že je to dobré místo na bydlení. Klub je prý velice profesionální, jestli se to takto dá říct. A v lize jsou dobří hráči. Znám se s Milanem Gulašem, hrál jsem s ním kdysi ve Färjestadu. Ale jestli si on pamatuje i mě, to tedy netuším. (smích) Je to skvělý hráč, už ve švédské lize to potvrzoval. Pokud takový hokejista hraje extraligu, musí to být přece dobrá soutěž.

Z Plzně ale Gulaš odchází.

Vím, vím.

Nejdu kariéru dohrát, naopak je pro mě čas, abych poskočil na vyšší úroveň. Gustaf Thorell švédská akvizice Plzně

Třeba ho nahradíte.

(rozesměje se) To pro mě tedy bude hodně těžké, vždyť je to jeden z nejlepších hráčů v lize. To je jisté. Byl tak šikovný... Z české ligy jsem toho moc neviděl, zato vím, jaká dělal Milan čísla. Je to velký hráč.

Nebylo tak daleko, abyste za Plzeň hrál už v minulé sezoně. Proč na přestup došlo až teď?

Tenkrát byla situace jiná, všechno bylo strašně nejisté. Koronavirus ohromil svět, takže jsem radši vzal zavděk jistotou. Zůstal jsem v Karlskoze, dal jsem tomu ještě sezonu. Nikdo nevěděl, jestli se hokej bude vůbec hrát. Říkal jsem agentovi, že pokud budu hrát dobře, tak tu šanci možná znovu dostanu. A povedlo se, potěšilo mě to.

Z plzeňské strany s vámi komunikoval přímo Martin Straka, šéf plzeňského klubu?

Ano. Mým agentem je (bývalý český hokejista Färjestadu) Radek Hamr, ten se s Martinem Strakou domlouval.

Česko není vyhledávanou destinací hráčů ze severu. Co o tuzemském hokeji a prostředí víte?

Upřímně? Moc toho není. Občas vidím nároďák, což většinou bývají velice šikovní hokejisté. Moje zkušenost s Českou republikou je naprosto jednoduchá: byl jsem v Praze. (smích) Ale hned jsem si ji zamiloval. V Plzni jsem zatím nikdy nebyl, je to větší město než Karlstad, takže to tam bude určitě fajn.

Pokud máte rád pivo, bude se vám v Plzni zřejmě líbit...

Myslím, že asi ochutnám. (smích)

Myslíte, že budete potřebovat nějaký čas na adaptaci? Nebo pro vás přechod na český hokej nebude problémem?

Těžko říct. Možná jo, ale nevím, kolik času vůbec člověk může dostat. Musíte bojovat o místo v týmu, to je to hlavní. Musíte ukázat, jak umíte pracovat, bojovat, tvrdě dřít. Jiná možnost není, určitě to neberu tak, že mám v týmu nějakou pozici jistou. Snad se mi ta dřina vyplatí.

Už jste hovořil s trenéry o tom, jakou byste měl mít roli?

Mluvil jsem zatím jen s pár lidmi z klubu, ale víc to probereme, až do Plzně přijedu. Jak jsem už říkal, zatím nemůžu mluvit o tom, že bych mohl počítat s nějakou pozicí. Tu si musím totiž teprve zasloužit. Byl bych však rád, kdybych si vybojoval místo v jedné ze dvou elitních řad, ale uvidíme. Říkal jste sám, že Švédů do Čech moc nechodí, takže prostě musím ukázat, že jsem dobrý hráč.

A jaký vůbec jste hokejista?

To není úplně jednoduchá otázka.

Popište se trochu. Nestyďte se.

Jsem centr, ale ještě před pár lety jsem hrával spíš na křídle. Teď jsem si zvykl hrát uprostřed a tvořit hru. Snažím se vždycky udělat správnou věc, bojovat v útoku i v obraně. Snažím se hledat střelce, připravovat jim pozice. Snad budeme mít pár dobrých střelců i v Plzni.

Považujete uplynulou sezonu za vaši dosud nejvydařenější v kariéře? Za 51 zápasů jste nashromáždil 60 bodů...

Určitě jo, o hodně. Hrál jsem se skvělými hráči, třeba s Henrikem Björklundem. To byl naprosto neuvěřitelný snajpr. A Linus Karlsson zase hned po sezoně přestoupil do Skelleftea do nejvyšší soutěže. Byli jsme parádně sehraní, hráli jsme spolu celou sezonu a uměli jsme se najít. Neměli jsme ani žádné vyloženě špatné období, prostě nám to dohromady šlo. Byl to super ročník. Jak pro mě, tak pro tým.

Myslíte, že nyní vás čeká hokej na vyšší úrovni? Berete českou extraligu jako kvalitnější soutěž než druholigovou švédskou Allsvenskan?

To je naprosto jasné. Nejdu kariéru dohrát, naopak je pro mě čas, abych už poskočil na vyšší úroveň. Česká liga je kvalitní, lepší než Allsvenskan. Jsou tam lepší hráči, třeba ten Gulaš. (smích)