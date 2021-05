Navléct vestu a hurá do stráně! Hokejisté Plzně dřou na Šumavě

Vítejte opět po roce na Šumavě, hokejisté Škody Plzeň!



„Hráče čekají čtyři jednotky za den. Bude to hodně do vůle a odhodlání, pro kluky to nebude nic příjemného. Ale je to vyvrcholení prvního bloku přípravy, který je takový objemovější,“ popisoval Snopek, poslední roky hlavní architekt hrubé části přípravy Plzně.

Tým se sjel do Železné Rudy, kde našel tradičně zázemí ve Ski-bike apartments v lyžařském areálu Samoty, v neděli večer. Trenérskému týmu Baďouček - Říha - Vlasák se hlásilo devatenáct hráčů včetně zkušené defenzivní posily Dominika Graňáka, který se jinak na novou sezonu chystá individuálně.

„Začalo to zostra, vestu jsem na sobě neměl při běhání řadu let. Ale jsem rád, že jsem za týmem dorazil. Je tu spousta mladých kluků, první pocity jsou velmi dobré,“ svěřil se sedmatřicetiletý Graňák.

Až ve středu na Šumavu dorazí kvartet maturantů, zkoušky z dospělosti plní v úvodu týdne Vojtěch Budík, Jakub Pour, Sebastian Malát a Martin Lang. „Všichni kluci od začátku přípravy pracují výborně a důležité je, že se nám vyhýbají zranění. Pevně doufám, že to tak vydrží,“ hlásil kouč Václav Baďouček.

Jen obránce Jiříček, nejlepší nováček uplynulé extraligové sezony, doléčuje zlomený ukazováček na ruce, památku na nedávný světový šampionát osmnáctek v USA. „Ale kromě posilování rukou můžu dělat skoro všechno. Takže v šest ráno už jsem byl na výběhu, což se tady týká tradičně nás nejmladších,“ pousmál se David Jiříček.

Ač předpověď počasí není příliš příznivá, na úprk z hor to nevypadá. „I na mokrou variantu jsme nachystaní,“ míní Snopek.