Bulíř se zabydluje v Plzni: Znělka po gólu mě konečně bude bavit

„V extralize jsem hrál jen za Liberec, teď jsem poprvé jinde. Je to zvláštní pocit, pro mě úplná novinka. Nevěděl jsem, co od toho čekat, a vlastně pořád nevím, protože zápasy se ještě nehrají,“ svěřil se devětadvacetiletý Bulíř.

Hned na prvním tréninku si český šampion z roku 2016 zkusil spolupráci s centrem Tomášem Mertlem. Na postu, kde v Plzni poslední roky řádil Milan Gulaš. Právě Bulíř, největší letní posila Škody, má po něm převzít roli hlavního lídra týmu.

„Nebojím se, nedávám od toho ruce pryč. Budu rád, když budu moci být lídrem tohohle mančaftu, důležité bude dokázat to na ledě i v kabině. Hlavně aby si tým rychle sedl a sezona se odvíjela tak, jak všichni chceme. A hlavně na nás, řekněme těch starších, by to mělo stát,“ uvědomuje si Bulíř, který má za sebou i roční zkušenost v ruském Magnitogorsku.

Na suchu měl forvard domluvenou individuální přípravu, za novými spoluhráči dorazil jen na druhé soustředění do Železné Rudy. „Na led už se člověk těšil. Ale každý ví, že letní příprava je potřeba. Je to sice zdlouhavé a děláte i věci, které vás tolik nebaví, ale už je to za námi,“ mínil Bulíř.

Nicméně i brusle doma v Liberci v létě párkrát nazul. „Asi třikrát nebo čtyřikrát. S partou kluků, kteří v Liberci bydlí, ale stejně jako já nyní působí jinde. Bylo nás okolo patnácti, párkrát jsme si šli zahrát, sklouznout se.“

Do Plzně dosud jezdil jako soupeř. Teď doufá, že fanoušky si rychle získá na svou stranu. „Nejezdili jsme sem nikdy rádi. Pro soupeře je to v Plzni vždycky hodně nepříjemné, fanoušci jsou pro tým velkou vzpruhou. Ani já jsem to tady neměl jednoduché. Ale když teď patřím do stejného mančaftu, tak snad ke mně budou fandové shovívavější,“ poznamenal Bulíř.

Vzpomínka na desítku

A přidal i jednu konkrétní vzpomínku ze sezony 2011/12, kdy byl ještě v Liberci benjamínkem. „Trénoval nás Jirka Kalous a dostali jsme tady desítku. Naštvaný brankář Tomáš Vošvrda chtěl po sedmém gólu střídat, ale Marek Pinc odmítavě kroutil hlavou, že nepůjde, ať se pěkně vrátí. V hlavě mám od té doby pořád znělku, která se v Plzni spustí po vstřeleném gólu. Tak teď by mě konečně mohla bavit,“ smál se.

Už ve čtvrtek hraje Škoda první přípravný duel proti Českým Budějovicím. Bulíř v něm zřejmě ještě dostane volno, ale v těch dalších už by se objevit měl. „Když jsme se v Liberci nedohodli a ozvala se Plzeň, nabídka mě zaujala. I od jiných kluků jsem slyšel, jak dobře tahle organizace funguje. Máme mladý tým a myslím, že by to mohlo v sezoně fungovat,“ prohlásil Bulíř.

Sám by měl v těchhle plánech sehrát jednu z hlavních rolí.