První dojem z Plzně? Skvělý. Lang mi moc pomáhá, říká Švéd Thorell

Suchou přípravu si Thorell odbyl ve speciálně tréninkové skupině ve Švédsku, brusle ale poprvé nazul až v Plzni. „Bylo to super, přestože to tak třeba nemuselo vypadat,“ hlásil po premiérovém sklouznutí se na ledové ploše s novými spoluhráči.

Už jste tu mohl být před rokem, Plzeň o vás měla zájem.

Ano, ale kvůli covidu bylo jistější zůstat ve Švédsku. Nikdo nevěděl, co vlastně bude dál. Dát si ještě rok v Karlskoze bylo bezpečnější. Říkal jsem si, že pokud budu dost dobrý, tak třeba ještě šanci dostanu. A teď jsem tady.

Váš bratr Erik podepsal s pražskou Spartou. Těšíte se na vzájemné souboje?

Bude to určitě zajímavé. Naposledy jsme se v zápase potkali, když jsme hráli spolu. Už jsme si dřív ale zahráli i proti sobě. Určitě je to něco speciálního. O to víc, že se potkáváme v zahraničí v Česku. Je super, že ho mám hodinu cesty od sebe, ale je v jiném týmu. Bude to zábava, asi budeme hodně v kontaktu. Ale až skočíme na led? Tam přátelství skončí. (úsměv)

Byli jste domluvení, že oba zamíříte do Česka?

Myslím, že Erik to v plánu neměl. Doufal, že získá angažmá ve Švýcarsku, ale najednou dostal nabídku ze Sparty. Hrozně se mu líbila možnost hrát a žít v Praze. Že jsme v Česku oba, je ale náhoda, shoda okolnosti.

Jak se vám v Česku, potažmo v Plzni vůbec zatím líbí? A co léto ve Švédsku? Dorazil jste až nedávno.

Léto bylo fajn, dokonce i ve Švédsku bylo vedro, přestože ne takové jako tady. Musel jsem se ale postarat o spoustu věcí, než jsem do Česka odjel. Mám ve Švédsku byt, takže jsem to musel nějak vyřešit. Poslední týden byl dost stresující. Zatím je všechno fajn. Viktor Lang nás vzal do města, aby nám Plzeň ukázal.

Takže jste si nové bydliště už trochu prohlédl?

Už jsme toho prošli hodně. Vylezli jsme třeba nahoru na katedrálu, abychom si město prohlédli. Zašli jsme do nějakých restaurací a byli jsme i v (obchodním domu) Plaze.

Je pro vás výhodné, že Viktor Lang už v Plzni nějakou dobu hraje a může vám pomoci s adaptací?

Určitě, je to jeden z nás! Navíc mluví docela dobře česky, minimálně aspoň rozumí. Také plánuju začít se učit jazyk. Myslím, že to potřebuju.

Radil jste se s ním, jestli do Plzně jít?

Hráli jsme spolu asi tři roky, takže se známe velice dobře. Určitě jsem se ho ptal, jaké to v Plzni je. Vzhledem k tomu, že jsem teď tady, tak mluvil jenom kladně. Teď vidím, že měl ve všem pravdu, za což mu děkuju.

Jak jste se přes léto připravoval? Měl jste nějakou tréninkovou skupinu, nebo jste na sobě pracoval jen individuálně?

Poprvé v kariéře jsem neměl tým, se kterým bych trénoval, takže jsem se dal dohromady s pár hokejisty. Třeba s Perem Åslundem z Färjestadu, pokud vám to něco říká. Byli s námi i švédští kluci, co hrají v NHL a v AHL.