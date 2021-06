Náhrada za Tomáška. Hokejisty Sparty posílil švédský útočník Thorell

Thorell jako historicky teprve druhý Švéd v týmu Pražanů má pomoci zacelit mezeru po Davidu Tomáškovi, který se upsal Chabarovsku. „Po odchodu Davida Tomáška jsme potřebovali doplnit naše útočné řady a Erik se nám velmi typologicky zamlouval. Jedná se o kvalitního švédského hráče, který týmu pomůže v produktivitě,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Juniorský mistr světa a švédský šampion s Färjestadem si za 42 zápasů minulého ročníku připsal v základní části 24 bodů za osm branek a 16 asistencí. Do play off, v němž Zug došel až k titulu, ale nezasáhl. „Jsme moc rádi, že se Erik rozhodl právě pro Spartu. Je v nejlepším věku a my věříme, že hráč jeho kvalit bude týmu velmi přínosný,“ dodal Ton.

Thorell se bude v extralize shodou okolností potkávat se starším bratrem Gustafem, který se již koncem dubna upsal Plzni.