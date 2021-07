Pod tlakem budou všichni, vyhlíží novou sezonu plzeňský boss Straka

Hovoří o proměně týmu, změnách u národního týmu, kde má za sebou rok v roli reprezentačního asistenta. A s vděčností kvituje podpis smlouvy se strojírenským gigantem Škodou Transportation, která zůstává generálním partnerem klubu na další tři roky.



Jak vám narušil plány odchod mladého útočníka Poura, kterého si vytipovalo Chicago?

Nic jsme netušili, rozjelo se to během jediného víkendu, do dvou dnů pak bylo hotovo. Trošku nás to zaskočilo. Ale já jsem rád, že dostává takovou šanci, tohle by měl být cíl pro každého hokejistu. Pro nás je to vizitka, jak jsme ho vychovali, čest pro celý klub. Teď je na něm, aby se o to porval. Jenže nám teď na druhou stranu chybí hráč, se kterým jsme počítali, a Kuba byl jeden z těch, na kterém jsme to chtěli do budoucna stavět. Je to komplikace, musíme někoho sehnat.

Je to otázka nejbližších dnů?

Není to jednoduché, hráči na trhu jsou rozebraní. Ale snažíme se. Uvidíme, jestli silné kluby jako Sparta nebo Brno budou během léta někoho z kádru uvolňovat. Když to pro nás bude zajímavý hráč, budeme ho chtít získat. Pokud se to nepovede z extraligy, pak bude zřejmě třeba se znovu poohlédnout v cizině.

Jinak už je tým uzavřený?

Přijde ještě jeden obránce, to je prakticky hotové. Zbývá tak volné okno na jednoho útočníka.

Jste spokojený, jak je kádr postavený?

Změn bylo hodně a pochopitelně je to teď velká neznámá. Uvidíme, co sezona přinese. Byli jsme zvyklí na Milana (Gulaše), na to, že když to týmu nešlo, on to nějakým způsobem vyřešil, změnil. Teď už tady není, uvidíme, jak se s tím popasujeme a jak to kluci zvládnou.

Věkový průměr je hodně nízký.

Ale spousta kluků už má i při svém věku něco odehráno. Jsou v situaci, kdy už by za to měli vzít. Teď kluci končí suchou část přípravy, makali nadoraz, zatím vypadají dobře. Byl jsem za nimi i teď na Šumavě, vnímám, že parta je výborná. Ale říkám to každý rok, nejdůležitější bude chytit začátek sezony. Od toho se všechno odvíjí. Zvlášť, když máte tolik mladých kluků, je důležité, abyste se nedostali do nějakého presu, že budete viset někde vzadu a přijde nervozita.

Máte představu, kdo by měl po Milanu Gulašovi převzít roli týmového lídra?

Bavili jsme se už o tom s trenéry, něco v hlavě máme. Ale tohle nemůže být nucené, násilím to z nikoho nedostanete. Ti kluci musí mít leadership v sobě a pokud ho mají, jde o to, aby ho teď vyndali ven, ukázali se. Myslím, že v kádru takové typy máme.

Bude znát daleko větší tlak, když jeden tým přímo sestoupí?

Minulá sezona byla zvláštní. Nechci říci odpočinková, ale nebyl tam tlak, že někdo půjde dolů. Teď to začne zostra a pochopitelně budou týmy pod větším tlakem. O to je důležitější, aby si všechno od začátku sedlo a hráli jsme v klidu. To samé platí u mládeže. U juniorky bude sestupovat šest týmů, v dorostu ještě víc. Pod tlakem budou všichni, ale tak to má být. U mládeže je jen dobře, že bude větší konkurence. Doteď hráli všichni v klidu a to je do budoucna špatně. Ze strany svazu je to skvělý krok a věřím, že to náš hokej posune k lepšímu.

Velká změna nastala i u národního týmu, kde působíte v roli asistenta. Hlavním šéfem, zodpovědným za sestavování týmu, bude reprezentační manažer Petr Nedvěd. Zamlouvá se vám to?

Když to řeknu trošku blbě, takhle to funguje i u nás v Plzni. My s Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem) postavíme mančaft, snažíme se to udělat nejlépe, jak umíme a na co máme. Tak to trenérům předáme a oni dělají maximum, aby z týmu dostali to nejlepší. Takhle to mají v Kanadě, v Americe, teď to přebírá reprezentace. Péťa Nedvěd je k tomu nejkompetentnější osoba. Hráče zná, hrál hokej v zámoří, pohybuje se tam. Já to jen vítám.

Věříte, že extraliga se v září rozjede i s diváky na stadionech?

Další sezonu bez nich si neumím představit. Vůbec! Ani partnery už by to asi moc nebavilo, trpí fanoušci i hráči. Byť třeba v nějakém omezeném režimu, diváky na stadiony musíme dostat. Když sledujete fotbalové Euro, je nádhera, jaká zase může být při sportu atmosféra.



Generálním partnerem klubu bude další tři roky Škoda Transportation. Ovlivní to rozpočet?

Rozpočet máme z větší části naplněný. Tahle smlouva nám strašně pomohla. Dává nám klid na práci. Je to i signál pro další firmy, že když máme za sebou takový gigant, děláme naši práci dobře. Pro nás je to neskutečná podpora a jsem za ni strašně vděčný. Moc si toho vážím.

Martin Straka jako trenér hokejové Plzně

Jak dlouho jednání trvala?

Mluvili jsme spolu už během sezony, všechno směřovalo k tomu, že chceme ve spolupráci pokračovat. Já jsem šťastný, že to není jen na jednu sezonu, že je to na delší dobu a ještě je podpora Škody Transportation vyšší než v minulosti.

Ulevilo se vám hodně?

Určitě. Jednou jsem zažil, když z klubu odešel generální sponzor. A sehnat v téhle době někoho nového je strašně těžký, až nemožný úkol. Já jsem šťastný, že Škodovka s námi pokračuje. To spojení je skvělé, dlouhodobé a jsem přesvědčený, že to tak vnímají obě strany. Doufám, že budeme úspěšní a že vychováme také další mladé kluky.