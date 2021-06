Straka: Máme šampiony. Když to zvládnou, budou si je lidé pamatovat jako vítěze

Hráčům ráno s koučem Pešánem a druhým asistentem Jaroslavem Špačkem naordinovali půlhodinové rozbruslení i mítinky a postupně analyzují bruslivé mistry světa, jenž svou suverenitou udivují i letos.

On i hráči si vyzkoušeli hlavní rižskou halu, kde se ve čtvrtek večer rozhodne o tom, jestli hráči současného výběru budou bojovat o medaile, nebo skončí v propadlišti dějin. „Konečně normální stadion. Je vážně hezký, líbí se nám a snad do něj pustí i nějaké fanoušky,“ těší se Straka. „Zázemí jsme dnes ještě měli ve vedlejší hale a teprve se rozhodneme, jak to uděláme na zápas s Finy.“

Trenérský štáb mezitím detailně probírá jednotlivé hráče a dává dohromady sestavu, která by mohla být vítězná a přinést po dlouhých devíti letech úspěch. Když přijde slovo na dvaadvacet vyvolených pro stěžejní klání na mistrovství světa, přísně zavelí, že se národ jména dozví až hodinu před zápasem.

Ať už tam bude kdokoliv, pomůže vám fakt, že už jste na turnaji museli několikrát zápas nutně zvládnout?

Já myslím, že ano. Po Švýcarsku už bylo každé další utkání jako čtvrtfinále. Prožili jsme si na šampionátu hodně hlavně po psychické stránce a teď budeme věřit, že to pojede dál. Vždycky jsme si dokázali najít cestu k úspěchu.

Nebylo pro hráče naopak trochu svazující, že pořád museli?

O téhle pauze si psychicky odpočinou a potom by nám mělo pomoct, že jsme už několikrát byli v těžké situaci. A pomohlo i vítězství nad Slovenskem v zápase, kde nastoupili i kluci, kteří předtím moc nehráli. I když už o nic nešlo, dali jsme spoustu gólů a to by nás mělo uklidnit.

Můžete si vzít něco ze zápasu Finů s Kazachy, kteří je jako jediní dokázali porazit?

Máme všechny videa díky Aleši Vladykovi (videokouč). Ještě se podíváme na rozbor. Každopádně víme, co od Finů čekat. Stojíme proti výborně bruslícímu mužstvu, organizovanému a málo vylučovanému. Musíme být naprosto stejní a ještě silní na puku. Pořád hráčům opakujeme, že musejí hrát pospolu, hodně nablízku. A vedle toho musíme omezit ofenzivní fauly, které prostě nesmíme dělat.

Kazaši je přetlačili urputnou obranou. To samé od českého týmu určitě neuvidíme, že?

Rozhodně ne, ale také nebudeme nesmyslně útočit. Když budou mít puk, musíme se zatáhnout dozadu, abychom nelítali jako blázni po ledě. Musíme umět během zápasu rozlišit, kdy vyrazit dopředu a kdy si zase počkat na jejich chyby.

Jak důležité je mít vítěznou mentalitu?

Kluci to musejí mít v sobě a my tu máme šampiony. Honza Kovář vyhrál ligu ve Švýcarsku, Lukáš je mistr Finska, Špaček se Stránským ovládli extraligu. Jsou tu další hráči s vítěznou mentalitou a umějí zvládat těžké zápasy.

Vy sám jste člen zlaté generace. Předáváte hráčům tipy na zvládání klíčových bitev?

Snažíme se o to. Musíme mít zdravé sebevědomí a být také pokorní. Ale nemůžeme se bát. Je potřeba mít totální nasazení, blokovat střely a dělat věci pro tým. Ega musejí stranou, první i poslední hráč musejí přispět. Když se to povede a zvládneme to, lidé si je budou pamatovat jako vítěze.