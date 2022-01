Bulíř na čele bodování i mezi střelci. Ale reprezentaci v hlavě nemám, tvrdí

„Minule ve Varech mé tři body k výhře nepomohly, dnes ano. Doufám, že to tak půjde dál,“ vyprávěl po utkání, ve kterém si Západočeši upevnili pozici v elitní čtyřce tabulky.

Právě derby v Karlových Varech jste po tvrdém střetu nedohrál, byl ohrožen váš dnešní start?

To ne. I tam bych se ještě vrátil na led, ale už jsem se ve třetí třetině nestihl dát dohromady. Od trenérů jsem dostal dva dny volna, trošku mě bolela hlava. Ale byl jsem stoprocentně připravený.

Podívejte se na druhý gól Michala Bulíře proti Českým Budějovicím.

Až na sedmý pokus jste v lednu urvali tři body. Měli jste už trochu v hlavách nepovedený vstup do nového roku?

Měli jsme to v hlavách hodně. Trvalo to celý leden, už jsme na to mysleli. Sice jsme i po těch porážkách zůstali čtvrtí, ale to spíš proto, že máme víc odehraných zápasů než soupeři. Snad jsme to zlomili. Doufám, že začneme novou sérii, která bude víc tříbodová a nakopne nás. A posune v hlavách zase do lepších myšlenek.

Kromě vás se třemi asistencemi blýskl i Filip Přikryl a výborně zachytal Dominik Pavlát. Co říkáte na jeho výkon?

Kdo že nám chytal? (smích) Ne, samozřejmě jen žertuji. Dominik chytal na jedničku. Byl to jeho zápas, hrozně nám pomohl. Když tam na začátku třetiny za stavu 3:1 dostal Gulaš přihrávku přes brankoviště, krásným zákrokem puk zastavil. Pro tým je vždycky lepší, když se má vzadu o co opřít. Jsem rád, že dostal šanci. Je to kvalitní gólman, který má ještě hodně před sebou.

Podržel vás hlavně ve druhé třetině, kdy jste předvedli už tradiční herní výpadek.

Ano, tradiční je velmi výstižné slovo. Přesně to se nám stávalo i v minulých zápasech. Měli jsme kvůli tomu porady, mítinky, ukazovali si na videu, co děláme špatně. A stejně to zase přišlo... Naštěstí jsme ten úsek ustáli, situaci zvládli a se super gólmanem si pak výsledek už pohlídali.

Vítězný gól jste vstřelil v přesilové hře z velmi nepřehledné situace. Co se na ledě dělo?

Byl tam velký závar, Hrášek (brankář Hrachovina) ležel na břiše na ledě, nikdo neviděl puk. Bylo to nepřehledné, najednou se mu objevil vzadu u nohy a já byl asi jediný, kdo ho měl na očích. Pak už to byla snadná práce. Filip (Přikryl) měl nahlášenou přihrávku, tak asi on tam puk nějak prošťoural. A pak pro mě krásně vybojoval i gól na 4:1, udělal to skvěle.

Je pro vás důležité, že jste zdolali právě Motor, který se na vás v tabulce dotahoval?

Přiznám se, že i na to jsem před utkáním myslel. Mají ještě o dva zápasy méně a pro nás je strašně důležité, že jsme jim odskočili a nechali je pod námi.

Poslyšte, nebudete teď ještě v očekávání, zda se vaše jméno neobjeví mezi náhradníky na olympijský turnaj?

Nemám to v hlavě, nepočítám s tím, že bych měl najednou jet. Je sice pravda, že jsou tam hráči, kteří také v sezoně žádný turnaj neobjeli, jako Rony Knot, ale osobně s tím nepočítám. Ani mě nikdo nekontaktoval. Pro mě je důležité soustředit se na práci pro Plzeň.

Kdyby to šlo takhle dál, třeba přijde nominace na mistrovství světa.

Kdo by nechtěl reprezentovat? I na to člověk myslí. Ale furt je brzy. Záleží, jak celá sezona dopadne, jak nám vyjde play off, na momentálním rozpoložení. Byl by to krásný bonus, ale teď na reprezentaci nepomýšlím.