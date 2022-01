Divoké derby, Plzeň srazil Hladonik. Kouše se mi to těžko, smutní Suchý

Po dramatickém scénáři 44. kola, ve kterém Škoda dvakrát stáhla dvoubrankové manko, přesto padla. Ještě ve 48. minutě Bulíř v přesilové hře pět na tři propálil gólmana Novotného a srovnal na 4:4.

„Jenže pak jsme si to sami nechali utéct a dostali hloupý gól. Kouše se mi to hodně těžko,“ povzdychl si plzeňský útočník Filip Suchý.

Poslední slovo měl totiž po nádherné akci domácí Hladonik, který chladnokrevně zakončil akci tři na dva. „Derby mělo všechno, co od něj očekáváme, jen diváci scházeli. Byla vidět naše chuť, měli jsme lepší pohyb,“ mínil karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Bylo se vážně na co dívat, spousta šancí, na obou stranách několikrát zacinkala branková konstrukce. „Ale poslední zápasy pořád málo střílíme,“ konstatoval Suchý.

Po dvou třetinách vedli domácí 3:1, další trefu jim navíc sudí neuznali. Ale hotovo nebylo. Schleiss hned v čase 40:19 snížil a Plzeň nesrazila ani brzká odpověď Hladonika, který zblízka doklepl puk do branky. Gólman Svoboda vzápětí vzteky rozštípal hokejku a zamířil na střídačku. Naštval jej spoluhráč Kaňák, jenž mu hokejkou brnkl do výstroje a puk se odrazil přímo před karlovarského střelce. Jenže ve 47. minutě Suchý opět snížil a za další minutu přišla bomba Bulíře, po které i domácí protočili brankáře.

„Pořádný tlak do branky ale z naší strany přišel až ve třetí části. Měli jsme katastrofální začátek, v první části jsme špatně sehráli i přesilovku pět na tři. Až postupně se hra zlepšila. Zvedli jsme se i za stavu 2:4, vyrovnali, jenže pak jsme nabídli soupeři jeho nejsilnější zbraň, rychlý protiútok. Mrzí nás to hodně, protože na čtyři góly venku by se bodovat mělo,“ uvedl plzeňský trenér Václav Baďouček.

Hladonik, dvougólový střelec večera, zlomil derby v 54. minutě. Jen chvíli předtím zůstal na ledě po středu ve středním pásmu Bulíř, který duel nedohrál. Trenéři se marně dožadovali trestu. To byl zřejmě i námět Vlasákova pozápasového „pohovoru“.