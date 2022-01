Plzeňský kouč Baďouček: Klubům nezávidím, najít termíny bude složité

„Věřím, že nám to vydrží, i když doba je složitá,“ uvedl devětapadesátiletý Baďouček.

V úterý Škodě odpadl duel se Zlínem kvůli množství pozitivních testů v kabině Beranů. Dnes, pokud nepřijdou nečekané informace, už by ale měla Plzeň v 18 hodin před kamerami O2TV vyjet na led v Karlových Varech k duelu 44. kola.

ONLINE: Karlovy Vary - Plzeň podrobná reportáž od 18:00

Neděsí vás trochu počet klubů, které nemohou hrát, a odložených zápasů přibývá?

Je to pro všechny nepříjemné. Chystáte se na zápas, na poslední chvíli se musí odložit. Naruší to program. My jsme měli malou výhodu, že Zlín nás o své situaci informoval už v neděli, kdy jsme hráli s Kladnem, mohli jsme zareagovat a tréninky podle toho upravili. Ale obecně je to pro všechny složité.

Obáváte se, co bude dál?

My máme zatím odložený pouze jeden zápas, se Zlínem už jsme předběžně na náhradním termínu domluvení. Ale nezávidím klubům, kterým už teď vypadla tři nebo čtyři utkání. To je vážně masakr, když se podíváte na kalendář. I my jsme byli v nějaké složité situaci, přemýšleli o tom, že si nějaké zápasy odložíme. Ale když jsme se podívali na únorovou termínovou listinu a hledali na kdy, tak to bylo něco šíleného. Takže jsme sestavu dali, byť s komplikacemi, vždycky nějak dohromady a odehráli, co šlo. Nezávidím to nikomu.

Budete muset řešit také další absence. Klíčový bek Čerešňák brzy odletí na olympijské hry se slovenskou reprezentací, velmi blízko účasti v Pekingu je i lotyšský forvard Dzierkals.

Oba by měli odletět 2. února, den předtím bychom ještě měli i s nimi odehrát zápas proti Olomouci. O tom jsme věděli. Také proto jsme si některé zápasy překládali, s Motorem a Kometou budeme hrát v termínech, aby tu tihle kluci byli. Jinak s tím nic nenaděláme. Klukům start na olympiádě moc přeji, my se s tím musíme vypořádat.

Minulý zápas proti Kladnu do sestavy naskočil obránce Holý z Litoměřic. Zůstane na delší čas?

Ještě je to s Litoměřicemi v jednání, ale za mě jednodnazně do konce sezony. V obraně nejsme v jednoduché situaci. Čero odletí do Pekingu, Jiříček je po operaci, další dva beky máme zraněné. Situace není jednoduchá a za mě je jasně dané, že tady Honzu chceme mít.

Do toho vás čeká těžké derby v Karlových Varech, které se rvou o účast v předkole play off.

Mají pohyblivé a důrazné mužstvo, na to se musíme připravit. Snaží se prorvat na pozice zajišťující předkolo play off, o to bude zápas náročnější. Ale tak je to se všemi týmy. Kladno taky bojuje o všechno, vypadl nám duel se Zlínem, s nímž by to bylo stejné. Není lehkého soupeře, každý o něco hraje a všechny zápasy budou strašně náročné.