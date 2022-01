Jandač ven? Nedivím se tomu, když hrajeme blbě, řekl kouč Sparty po výhře

„Bu-dí-ček, bu-dí-ček!“

„Bojujte za Spartu, bojujte za Spartu!“

„Jandač ven, Jandač ven!“

I v prořídlé hale ohromných rozměrů, kam se už dlouhodobě dostává maximálně tisícovka vyvolených diváků, se dala společně s pískotem bez problémů zaslechnout zmíněná hesla. Nesla se z míst, kde fanoušci Pražanů mívají kotel, v posledních měsících tam kvůli koronavirovým opatřením zbyl spíš jen kotlík několika desítek zarytých příznivců.

Jejich nespokojenost sílila s vývojem utkání ve druhé třetině. V obraně poctivě pracující Litvínov začal výrazněji hrozit a do vedení jej ve 24. minutě zaslouženě posunul na brankovišti osamocený Patrik Zdráhal.

Sparťané byli v koncovce matní, mírně ztráceli a hrubě kazili hru v početních výhodách.

„Věděli jsme, že nikomu z nás se moc nedaří,“ kývl brankář Matěj Machovský.

Až všudybyl Zdráhal zastal nešťastnou roli i před vlastní brankou. V závěru druhé části usměrnil přihrávku Davida Němečka za překvapeného Godlu. Gól do šatny duel podle obou trenérů velmi výrazně ovlivnil.

„Je to škoda takhle ke konci druhé třetiny, Spartu to nakoplo,“ hlesl litvínovský kouč Vladimír Růžička. Se svým protějškem se doslovně shodl, že právě v prostřední části se „utkání rozhodovalo“.

„Do třetí třetiny jsme si řekli, že už do nich tolik nepůjdeme, necháme je hrát a počkáme si na jejich chyby,“ popisoval útočník Tomáš Šmerha.

Skutečně zásadní dvojúder ve třetí části potvrdil, jak rychle se v 60 minut trvajícím vyrovnaném zápase může vše změnit. Stačilo pouhých 22 sekund a dva úniky mladých sparťanů. Třiadvacetiletý Šmerha ten svůj zakončil až po trestném střílení, ještě o tři roky mladší David Vitouch už klasicky ze hry.

„Měl jsem dlouhé střídání a už jsem toho měl celkem dost. Řekl jsem si, že teď musím a spíš jsem se chtěl natlačit do brány, než abych zakončoval,“ přiznal první jmenovaný, jehož trenéři poslali na nájezd.

Tomáš Šmerha ze Sparty střílí gól z trestného střílení. Vlevo brankář Litvínova Denis Godla.

„Kluci se ptali, kdo pojede. Oni řekli, že já, tak jsem prostě šel,“ vyobrazoval a krátce nato vysvětloval, jak přemýšlel před rozhodujícím zásahem: „Mám kličku, kterou dělám asi čtyři roky, ale cítil jsem, že tady to nepůjde. Naštěstí jsem si všiml, že brankář byl hodně vlevo a napravo měl prostor mezi lapačkou a betonem. Posílal jsem mu puk tam a vyšlo to.“

Domácí už ve zbytku třetiny neměli potíže Litvínov ubránit a došli si tak pro vítězství. Hosté zase pro poměrně krutou ztrátu bodů.

„Udělali jsme hrubé chyby, ale já jsem s výkonem našeho týmu velice spokojený,“ líčil Růžička a nechtěl se vymlouvat na týmovou karanténu: „Potkává to každý tým. Myslím, že nás to neovlivnilo, protože jsme hráli to, co jsme chtěli.“

„Je to strašně velká úleva, viděli jsme, že to nikomu moc nelepí... Mladí kluci vzali zodpovědnost na sebe, v tréninku jsou velmi pracovití a góly si rozhodně zasloužili,“ chválil člen šťastnějšího celku Machovský.

I jeho jméno mimochodem připomíná, jaké problémy se Spartě v sezoně kupí. Mimo nevyrovnaných výkonů, hloupých kiksů v obraně, široké marodky, na níž kvůli nemoci nově přibyl nejproduktivnější hráč extraligy Filip Chlapík, či týmové karantény totiž přibyly právě nesnáze v brankovišti po neobvyklém a kontroverzním odchodu jedničky Alexandera Saláka.

„Osobně to neprožívám, byla to úplně zbytečná show. Neřešil jsem to, tohle je zrovna věc, kterou neovlivníte,“ komentoval Machovský i aférku v bulvárním tisku kolem konce Saláka, jenž na povrch vynesl třeba informace o návštěvě striptýzového baru, které by podle nepsaných pravidel měly patřit do kategorie toho, co „zůstává v kabině“.

Pětatřicetiletý gólman v klubu už působit ani nechtěl a Pražané se ohlížejí po náhradě. Asistent trenéra a sportovní manažer Jaroslav Hlinka řekl, že klub musí lovit v zahraničí.

„Někoho přivedou, neřeším, kdo to bude. Tohle zrovna tak neovlivním,“ podotýká Machovský.

„Post brankáře řešíme a intenzivně hledáme. Varianty máme a přemýšlíme celkově, co bychom před přestupním termínem mohli pro náš tým udělat. Celou sezonu máme spoustu zraněných. Jeden se uzdraví a dva vypadnou, procházíme si takovým divným obdobím,“ připomněl Jandač, který se sám nachází v nesnadné pozici.

Velká část fanoušků Sparty si už delší dobu přeje jeho konec.

Jaká je jeho reakce na nepříjemné pokřiky?

„Moc to nevnímám, ale nedivím se tomu. Když hrajeme blbě, tak to takhle je. K trenérskému řemeslu to patří. Nelpím na tom, že tady za každou cenu zůstanu, je to i o vedení. Buď se s tím vypořádáme, nebo je řešení velice jednoduché. Bavíme se o tom i s managementem,“ uzavírá otevřeně.