Plzeňský Pavlát po výhře: Jsem rád, že se mi povedly výborné zákroky

„Jsem rád, že když už jsem se dostal do branky, přispěl jsem k výhře. Ta nad Motorem se počítá, tlačí se na nás,“ řekl 22letý Pavlát.

Přitom v první třetině jste neměl skoro žádnou práci, že?

Na střely to bylo 10:2, říkal jsem si v duchu, že to pro mě asi bude pěkné utkání. Snažil jsem se nějak zahřát, bruslit, udržet koncentraci, aby nepřišel hloupý gól. Kdyby mi tam ze dvou střel jeden spadl, vypadá to pro gólmana vždycky blbě.

Potom už jste si zachytal dost, které zákroky byly nejtěžší?

Na konci druhé třetiny tam byla dorážka z levé strany, ve třetí části pak zblízka dorážel Guli (Gulaš). Jsem rád, že se mi povedly výborné zákroky. Když jsme pak odskočili na 4:1, už jsem si odfouknul.

Ale ve druhé části měl soupeř místy velký tlak.

Pár minut nás tam zavřeli. Ale já jsem se alespoň rozchytal a dostal pořádně do tempa. Pak už to jelo, nevychladnul jsem až do konce.

Už na týmu byla znát nepříjemná série? V lednu jste získali pouhé dva body ze šesti zápasů.

Trochu ano, o to víc jsem rád, že jsem mohl přispět k výhře. Ale nesmíme usnout na vavřínech, je třeba jet dál a navázat na tyhle tři body i v dalších zápasech.

Už ve čtvrtek hostíte doma Pardubice, bude to jiné utkání?

Pro nás gólmany i pro všechny kluky už není v extralize lehký soupeř. Musíme do toho jít na sto procent a udělat vše pro vítězství.

Kdy se s parťákem Svobodou dozvíte, kdo půjde do branky?

To je na trenérech. Většinou den před zápasem jako nyní. Ale někdy až v den utkání. Jak kdy, je to individuální. Momentálně tedy ještě nic nevím... (úsměv)